Det er væltet ind med tips, siden politiet for nyligt offentliggjorde, at de mistænker en 43-årig tysk statsborger for at stå bag en af nyere tids mest omtalte forsvindingssager - sagen om Madeleine McCann.

Dog har også gamle tips og vidneerklæringer fået helt nye liv.

Eksempelvis skriver The Mail on Sunday, at et vidne tilbage i maj 2007 - kort efter dengang 3-årige Maddie forsvandt sporløst fra en ferielejlighed i den portugisiske kystby Praia da Luz - henvendte sig til politiet med et tip, som i lyset af de nye oplysninger, er blevet skræmmende aktuelt.

Vidnet fortalte nemlig, at hun havde set en pige, der lignende Maddie McCann stige ind i en tyskejet VW varevogn sammen med en mand.

En 42-årig tysker er hovedmistænkt i Maddie-sagen.

En vidneerklæring, som har fået en helt ny betydning, efter det er kommet frem, at 43-årige Christian B. er hovedmistænkt i sagen.

Britisk politi mener nemlig, at den tyske statsborger boede i en gammel Volkswagen T3 Westerfalia autocamper i Praia da Luz, da Madeleine McCann 3. maj forsvandt under en ferie med sin familie.

Nogle uger senere - den 28. maj 2007 klokken 11.00 - kontaktede et vidne politiet og fortalte, at hun havde set den lille pige komme ud af en restaurant i den spanske kystby Alcossebre. Godt 970 kilometer fra stedet, hvor hun forsvandt.

På daværende tidspunkt udsendte kriminalbetjent, John Hughes fra Leicestershire Politi en interpol alarm, hvor de blandt andet krævede, at spansk og tysk politi igangsatte en efterforskning.

På tidspunktet for Madeleine McCanns forsvinding, kørte Christian B blandt andet i denne VW-autocamper.

Ifølge The Mail on Sunday fremgår det af en politirapport, at Leicestershire Politi blandt andet opfordrede spansk politi til at tjekke videoovervågning fra restauranten, efterlyse vidner samt tjekke op på den tyskregistrerede autocamper.

For nyligt kom det frem, at Christian B på tidspunktet for Maddie McCanns forsvinden boede kun 3 kilometer fra de ferielejligheder, hun forsvandt fra.

Tidligere naboer fortæller, at den tyske statsborger ofte sov i sin autocamper, som havde et karakteristisk udseende - delvist hvid, delvist gul.

Christian B er en kendt sexforbryder, som første gang blev tiltalt for at misbruge et barn tilbage i 1994, hvor han selv var 17 år. Lige nu afsoner han en fængselsstraf for at have voldtaget en 72-årig amerikansk turist.