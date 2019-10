Der er meldinger om skud i den syriske by Ras al-Ain, dagen efter at Tyrkiet indgik en våbenhvile med USA og lovede at indstille kampene i det nordlige Syrien i fem døgn.

Det oplyser journalister i området til nyhedsbureauet Reuters.

Torsdag aften meddelte USA's vicepræsident, Mike Pence, at Tyrkiet og USA havde indgået en aftale efter et møde med Tyrkiets præsident, Recep Tayyip Erdogan.

Der er meldinger om skud i den syriske by Ras al-Ain, dagen efter at Tyrkiet indgik en våbenhvile med USA og lovede at indstille kampene i det nordlige Syrien i fem døgn.

Det oplyser journalister i området til nyhedsbureauet Reuters.

Torsdag aften meddelte USA's vicepræsident, Mike Pence, at Tyrkiet og USA havde indgået en aftale efter et møde med Tyrkiets præsident, Recep Tayyip Erdogan.

Opdateres...