Lige før klokken 20.00 mandag aften dukkede der nogle lidt pudsige oplysninger op på Udenrigsministeriets hjemmeside i USA.

Præsident Trumps og vicepræsident Pences oplysninger stod som om, at de havde fratrådt deres stilling fra dags dato.

Det skriver Buzzfedd.

På Twitter skriver journalisten bag artiklen i Buzzfeed, Christopher Miller, at det angiveligt er en 'utilfreds medarbejder', der står bag ændringen på hjemmesiden, ifølge hans kilder.

Et skærmbillede af Udenrigsministeriets hjemmeside inden, der blev medlt en fejl på siden. Se oplysningen i bunden af billedet. Foto: Twitter Vis mere Et skærmbillede af Udenrigsministeriets hjemmeside inden, der blev medlt en fejl på siden. Se oplysningen i bunden af billedet. Foto: Twitter

Siden er nu blevet fejlmeldt med beskeden 'Vi undskylder, denne side oplever tekniske udfordringer lige nu. Du kan prøve igen senere'.

Mediet skriver også, at en diplomat de har talt med, fortæller, at udenrigsminister Mike Pompeo har beordret en intern efterforskning for at komme til bunds i sagen.

De første der bliver interviewet er praktikanter og medarbejdere, der forlader deres job i de kommende uger.

En anden diplomat fortæller til Buzzfeed, at en undersøgelse bliver meget udfordrende, da mange mennesker har adgang til indholdet på Udenrigsministeriets hjemmeside.

»Det er et lukket system, der næsten er umuligt at hacke,« siger en af diplomaterne til Buzzfeed.