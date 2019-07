Margrethe Vestager ser ikke ud til at blive den ledende næstformand i EU-kommissionen.

I stedet ser det ud til, at den tyske politiker Ursula von der Leyen - der er nomineret til at blive formand for kommissionen - ønsker at gøre hende til 'priviligeret næstformand'.

Det skriver Jyllands-Posten.

Den tyske forsvarsminister, Ursula von der Leyen, blev i sidste uge nomineret til at blive ny formand for EU-kommissionen, og såfremt at hun bliver godkendt af Europa-Parlamentet til posten, så ønsker hun ikke at gøre Margrethe Vestager til 1. næstformand.

Den post ser hun, at den hollandske politiker Frans Timmermans, der i forvejen er 1. næstformand, får.

»Jeg har foreslået, at Frans Timmermans bliver 1. næstformand for Europa-Kommisionen. Vestager vil være priviligeret næstformand - men ikke 1. næstformand,« lød det - ifølge Jyllands-Posten - onsdag fra Ursula von der Leyen ifølge Marc Tarabella, der er belgisk medlem af Europa-Parlamentet og den socialdemokratiske gruppe.

På Twitter bekræfter det socialdemokratiske medlem af Europa-Parlamentet - Christel Schaldemose - den oplysning:

'Von der Leyen siger lige, at Timmermanns er 1. næstformand i EU-Kom (EU-Kommisionen, red.). Vestager har også en særlig position, men hun understreger, at Timmermanns er første næstformand,' skriver hun.

EU's stats- og regeringschefer nominerede tirsdag i sidste uge Tysklands forsvarsminister til at lede EU-Kommissionen de næste fem år.

Før hun - og dermed også Margrethe Vestager - kan vide sig sikre på posterne, skal EU-Parlamentet dog godkende dem ved en afstemning.

Det foreskriver EU-traktaten.

B.T. følger sagen.