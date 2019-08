USA's præsident Donald Trumps administration planlægger at genåbne et konsulat i Grønland.

Det fremgår af et brev fra det amerikanske udenrigsministerium til Kongressen, som nyhedsbureauet AP er i besiddelse af.

Udenrigsministeriet skriver, at konsulatet er en del af en større plan om at øge den amerikanske tilstedeværelse i Arktis.

USA har en "strategisk interesse i at styrke politiske, økonomiske og kommercielle forhold i hele den arktiske region", står der i brevet til Senatets udvalg for udenlandske relationer.

USA åbnede et konsulat i Grønland i 1940 efter Nazitysklands besættelse af Danmark. Konsulatet lukkede i 1953.

AP skriver, at det nye konsulat vil åbne i Nuuk næste år.

Det vakte stor opsigt, da Donald Trump i onsdags valgte at udskyde sit statsbesøg i Danmark, der ellers skulle have fundet sted 2. og 3. september.

Det skete med henvisning til, at statsminister Mette Frederiksen (S) ikke ønskede at diskutere et salg af Grønland til USA. Et forslag, der blev blankt afvist af både grønlandske og danske politikere.

Mette Frederiksen kaldte det "en absurd" diskussion.

Den kommentar faldt ikke i god jord hos den amerikanske præsident, der kaldte statsministerens kommentar for "væmmelig".

Men torsdag fik Trump og Frederiksen glattet ud over telefonen.

Fredag oplyste Statsministeriet, at Frederiksen og Trump havde haft en konstruktiv telefonsamtale, hvor lederne blandt andet havde drøftet behovet for yderligere at udvikle samarbejdet og håndteringen af de fælles sikkerhedspolitiske udfordringer.

Tidligt lørdag morgen dansk tid siger Donald Trump til journalister ude foran Det Hvide Hus, at Mette Frederiksen er "en vidunderlig kvinde".

- Vi havde en god snak. Hun ringede, og det værdsætter jeg meget, siger Donald Trump ifølge nyhedsbureauet AP.

Han understreger samtidig, at USA har et godt forhold til Danmark.

/ritzau/