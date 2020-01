Et nyt amerikansk angreb skal have fundet sted i Iraks hovedstad, Bagdad, dagen efter drab på topgeneral.

Ifølge irakisk stats-tv har USA udført et nyt luftangreb nord for Iraks hovedstad, Bagdad, rettet mod et højtstående medlem af den proiranske milits Hashd al-Shaabi.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Det bliver ikke uddybet, hvem det højtstående medlem er ifølge AFP.

Ifølge nyhedsbureauet Reuters har et luftangreb mod en irakisk militskonvoj nord for hovedstaden Bagdad kostet seks personer livet.

Det oplyser irakiske militærkilder ifølge Reuters. Om der er tale om samme angreb, står ikke klart.

Angrebet finder sted, dagen efter at Qassem Soleimani, øverstkommanderende for de iranske Quds-styrker, blev dræbt af missiler fra en amerikansk drone i Bagdad.

Også den næstkommanderende for Hashd al-Shaabi, Abu Mahdi al-Muhandis, blev dræbt i droneangrebet.

