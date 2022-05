I al hemmelighed har USA åbenbart hjulpet Ukraines militær i krigen mod Rusland.

Det er angiveligt sket på den måde, at amerikanske embedsmænd har hjulpet ukrainske styrker med at målrette og dræbe russiske generaler.

Sådan lyder det i det store medie New York Times, der citerer unavngivne embedsmænd hos det amerikanske forsvar.

Til mediet udtaler Pentagon-talsmanden, John Kirby, følgende:

Her ses en af en de frygtelige eksplosioner efter russiske angreb i Ukraine. Nu viser det sig, at amerikanske embedsmænd har hjulpet Ukraines militær.Foto: Ukraines præsidents kontor Vis mere Her ses en af en de frygtelige eksplosioner efter russiske angreb i Ukraine. Nu viser det sig, at amerikanske embedsmænd har hjulpet Ukraines militær.Foto: Ukraines præsidents kontor

»USA har forsynet Ukraine med information og efterretninger, som de kan bruge til at forsvare sig selv.«

Ifølge de amerikanske embedsmænd har Washington givet Ukraine detaljer om Ruslands forventede troppebevægelser og placeringen og andre oplysninger om Ruslands mobile militærhovedkvarter.

Ukraine skal have kombineret denne hjælp med sin egen efterretningstjeneste til at udføre artilleriangreb og andre angreb, der har dræbt russiske officerer .

Meldingen fra Vladimir Putin og Co. i Moskva er, at de godt er klar over, at USA, Storbritannien og andre Nato-lande konstant leverer efterretninger til det ukrainske militær, og at dette ikke vil stoppe Rusland i at nå sine mål.