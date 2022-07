Lyt til artiklen

Grundlæggeren og ejeren af ​​et af ​​de største ukrainske landbrugsvirksomheder er blevet dræbt.

Det er manden bag Nibulon, Oleksiy Vadaturskyj og hans kone, som blev dræbt i et russisk angreb i Mykolajiv-regionen.

Det fortalte den lokale guvernør Vitaliy Kim søndag ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Guvernøren skrev på sin Telegram-kanal, at parret blev dræbt i deres hjem i byen Mykolajiv, som blev beskudt natten over til søndag morgen. Og han kalder bombarderingen for et af de største nogensinde. Området ses som et strategisk vigtigt punkt for russerne, i deres kamp for at tage havnebyen Odesa.

Ifølge det ukrainske medie Pravda blev Vadaturskyj 74 år gammel. Avisen har talt med en kilde tæt på militæret i Mykolajiv, som angiveligt også bekræfter dødsfaldet.

Nibulon, som har hovedkvarter i Mykolajiv, har specialiseret sig i produktion og eksport af hvede, byg og majs, og derfor har sin egen flåde og skibsværft.

Og guvernør Vitaliy Kim kalder også Vadaturskyj for en ukrainsk helt, for alt det han har gjort for landbrug og skibsværft.

»Oleksiy Vadaturskyj og hans kone Raisa Vadaturska døde tragisk som følge af beskydning af byen. Hans bidrag til landbruget og skibsfarten er uvurderligt.«

»Det er sandt. Deres hus blev ramt. Hustruens lig er allerede blevet hentet ud. I dag har vores by mistet en helt,« siger han.

BBC skriver, at Vadaturskyj var en af ​​Ukraines rigeste mænd. Ifølge Kyiv Independent havde Vadaturskyj en formue på over 400 millioner dollar i 2021, som er svarende til knap tre milliarder danske kroner.