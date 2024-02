Det sker inden for de allernærmeste dage.

Så vil den ukrainske præsident, Volodymyr Zelenskyj, endegyldigt annoncere det, som på rygteplan allerede er gået verden rundt hele ugen:

At topgeneralen og den øverstkommanderende for de ukrainske væbnede styrker, Valerij Zaluzjnyj, er færdig i jobbet. Det skriver CNN.

'Et dekret fra præsidenten forventes i slutningen af ugen,' lyder det her ifølge en kilde tæt på det dramatiske forløb.

Volodymyr Zelenskyj (tv.) og Valerij Zaluzjnyj. Foto: Handout/AFP/Ritzau Scanpix

Som B.T. allerede har fortalt, eksploderede rygterne om fyringen af Valerij Zaluzjnyj i mandags.

Og selvom det ukrainske forsvarsministerium har forsøgt at afvæbne situationen med en »Nej, det er ikke sandt«-udmelding, har det på ingen måde sat en prop i noget som helst.

For detaljer om det møde, hvor Volodymyr Zelenskyj i mandags skulle have fortalt Valerij Zaluzjnyj om beslutningen, er siden piblet frem i mange forskellige medier.

CNN kan nu tilføje, at stemningen var »rolig« på den ukrainske præsidents kontor, hvor også forsvarsminister Rustem Umerov skulle have været til stede.

Her skulle topgeneralen i stedet været blevet tilbudt en anden stilling – som han afviste.

Ifølge CNNs kilde skulle Volodymyr Zelenskyj dernæst have understreget, at det 'nej' altså ikke betød, at Valerij Zaluzjnyj kunne beholde sit job.

Det samme har også Financial Times kunne berette på baggrund af flere kilders beretninger.

Men udadtil er der altså ikke meldt noget som helst ud om den højspændte situation, hvor hovedarkitekten bag Ukraines forsvar mod den russiske invasion nu efter alt at dømme er en færdig mand. Lige om lidt.

Andre medier har også skrevet, at der har været et stigende pres på Volodymyr Zelenskyj for at omgøre beslutningen.

To mulige afløsere nævnes dom som kraftige kandidater at afløse Valerij Zaluzjnyj:

Den ene er den nuværende chef for de ukrainske landstyrker, Oleksandr Syrskyj.

Den anden er den nuværende chef for hærens efterretningstjeneste, Kyrylo Budanov.

Sidstnævnte har over for CNN afvist, at han skulle være i spil til jobbet.

»Vi er i krig og begge sider bruger alle tænkelige kneb, inklusiv informationskrig,« har det lydt fra Kyrylo Budanov.

Bliver meldingerne om udskiftningen i den militære top til virkeligheden, vil det ikke være første gang, at Volodymyr Zelenskyj vover at skifte ud på nøglepositioner midt i krigen mod Rusland.

Det skete også sidste år, da førnævnte Rustem Umerov blev udnævnt til ny forsvarsminister i stedet for Oleksij Reznikov.