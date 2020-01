Onsdag styrtede et ukrainsk fly ned i Teheren i Iran - alle 176 passagerer blev dræbt i ulykken.

De første meldinger efter flyulykken lød, at styrtet skyldtes en mekanisk fejl og ikke havde en forbindelse til konflikten mellem USA og Iran.

Denne forklaring fastholder Iran, mens Ukraine har trukket den tilbage, mens sagen bliver undersøgt.

Nu lyder det, at flyet formentlig er blevet skudt ned ved en fejl.

Flyet skal ifølge kilder være blevet ramt af et jord til luft-missil.

Det fortæller en embedsmand fra Pentagon, en højtstående amerikansk efterretningsmand og en irakisk efterretningsmedarbejder til Newsweek, mens CBS News skriver, at de erfarer, at Iran har skudt flyet ned.

To embedsmænd fra Pentagon fortæller, at styrtet var et uheld.

Ifølge dem var Irans jord til luft-missiler aktive som følge af Irans missilangreb, der skete som modsvar til USA's droneangreb på militærleder Qassem Soleimani, der kostede ham livet.

En talsmand for Det Britiske Parlament, har ifølge Mirror udtalt, at man hasteundersøger sagen, efter at det er kommet frem, at styrtet skulle være sket på grund af et missilangreb.

Regeringen siger, at den vil se en 'fuld, troværdig og gennemsigtig undersøgelse af, hvad der er sket.'

Ukraines sikkerhedsminister, Oleksiy Danilov, har udtalt til Mirror, at embedsmænd er i Iran for at lede efter muligt missilaffald eller andet bevis på, at et missil er blevet affyret.

»En af de vigtigste teorier, som vi arbejder med lige nu, er, om der er affyret antiluftskytsmissil af typen Tor, da der findes information på nettet om elementer af et missil, der eftersigende findes i nærheden af ulykkesstedet,« siger Oleksiy Danilov.

Ud over 82 iranske passagerer var 63 canadiere, 11 ukrainere, ti svenskere, fire afghanere, tre tyskere og tre briter om bord på flyet, der styrtede ned lidt udenfor Teheran.

Flystyrtet skete få timer efter, at Iran angreb to militærbaser i Irak.