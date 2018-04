Var du ombord på flyet, eller ved du noget om sagen? Så hører BT meget gerne fra dig. Send en mail til 1929@bt.dk eller skriv en besked til os her på Facebook.

Et fly fra Southwest Airlines er tirsdag formiddag lokal tid nødlandet i Philadelphia efter et angiveligt voldsomt fald i kabinens lufttryk.

Trykket faldt, da et stykke af flymaskinens ene motor faldt af og ramte et vindue, der smadrede. Det fortæller passagerer og flytrafikkontrollører til det amerikanske medie NBC.

Der var 149 personer om bord på flyet, som landede sikkert i Philadelphia International Airport.

Flyselskabet Southwest Airlines skrev på Twitter kort efter 18.30, at fly 1380, der var på vej fra New York til Dallas er blevet omdirigeret til lufthavenen i Philadelphia. Man er i gang med at indsamle flere informationer om hændelsen, og man fokuserer på at støtte passagerer og personale, lyder det i tweetet.

Update on Flight #1380: pic.twitter.com/JhwVlUBeia — Southwest Airlines (@SouthwestAir) April 17, 2018

En passagers svigefar, der har fået information gennem sin datter, fortæller, at lufttrykket faldt så voldsomt, at en kvindelig passager næsten blev suget ud af det smadrede vindue.

»En passager, en kvinde, var delvist ... hun var suget ud, ud af flyet ... hun blev hevet ind af andre passagerer,« siger han i et telefoninterview med NBC10.

Kvinden er ifølge mediet blevet fragtet til hospitalet efter landingen, og der er i øjeblikket ingen meldinger om andre tilskadekomne.

På Twitter skriver Joe Marcus 'Sikke en flyvetur! Klarede den! Stadig her!', mens han deler et billede.

What a flight! Made it!! Still here!! #southwest #flight1380 pic.twitter.com/Cx2mqoXVzY — Joe Marcus (@joeasaprap) April 17, 2018

Flyekspert Arthur Wolk siger til NBC10, at den hastighed flyet har landet med, indikerer, at piloten har haft god kontrol over flyet, da det skulle nødlande.