Rusland og præsident Vladimir Putin skal have besluttet sig for at invadere nabolandet Ukraine i den kommende uge.

Sådan lyder den dystre melding fra det amerikanske medie PBSs' journalist Nick Schifrin. Han sætter også grufulde ord på, hvordan repræsentanter fra de amerikanske myndigheder mener, invasionen vil foregå.

Ifølge journalistens kilder skal Putin allerede have underrettet det russiske militær, som har stået klar ved den ukrainske grænse i snart flere uger.

Samtidig kan PBS-journalisten også i detaljer beskrive, hvordan en invasion skal foregå.

»Fra de amerikanske myndigheder forventer man en uhyggelig militærkampagne, der indledes med to dages luftangreb og elektronisk krig efterfulgt af en invasion med et regimeskifte som det mulige mål,« skriver Nick Schifrin.

Det er ganske tydeligt, at andre nationer end USA forventer, at der snart kan ske en mulig optrapning af konflikten mellem Rusland og Ukraine.

USA har opfordret alle sine borgere i Ukraine til at forlade landet i løbet af de kommende 24 til 48 timer.

På en pressebriefing fredag aften dansk tid kunne den amerikanske præsident Joe Bidens sikkerhedsrådgiver Jake Sullivan fortælle, at man nu anser Rusland for at være helt klar til en invasion.

»Vi er nu i det vindue, hvor en invasion kan ske når som helst,« sagde Sullivan.

Herhjemme er den danske udenrigsminister, Jeppe Kofod, fredag aften ude og sige, at:

»Vi hæver rejsevejledningen til rød og opfordrer alle danskere på det kraftigste til at forlade Ukraine. Man kan fortsat forlade Ukraine med fly, bil, bus og tog. Og det bør man benytte sig af,« sagde udenrigsminister Jeppe Kofod fredag aften.

»Det er en alvorlig situation. Og det skridt, vi tager nu, afspejler det. Vi ved ikke, hvor længe man kan forlade Ukraine,« uddybede udenrigsministeren, der kunne fortælle, at der lige nu er 200 danskere på den såkaldte 'danskerliste' i Ukraine.

Endnu kan en invasion afværges. Det vil Joe Biden formentlig forsøge på, når han lørdag skal tale med Vladimir Putin.