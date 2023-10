Egentlig er han langt efter i målingerne. Meget langt endda.

Men alligevel ser det ud til, at sønnen af en dræbt Kennedy-legende nu er i fuld gang med at gøre livet mere end almindeligt surt for den amerikanske præsident, Joe Biden.

Han ligger til cirka 15 procent af stemmerne, mens Joe Biden i lang tid har ligget over 60 procent.

Så kampen om, hvem der skal være Det Demokratiske Partis præsidentkandidat ved næste års valg, er egentlig ikke specielt interessant.

Den har Joe Biden i sin hule hånd.

Men alligevel har det skabt røre og bekymring internt hos demokraterne, at mediet Mediaite for få dage siden kunne beskrive, at Robert F. Kennedy Junior har besluttet sig for at stille op som uafhængig. Og ikke som demokrat. Og New York Times har tidligere beskrevet, hvordan Kennedy Junior har flirtet med det mindre parti Libertarian Party.

Netop Robert F. Kennedy Junior er ellers så tæt på politisk blåt blod hos demokraterne i USA, som det er muligt.

Han er søn af den myrdede tidligere amerikanske justitsminister Robert F. Kennedy og nevø til den dræbte amerikanske præsident John F. Kennedy. Det kan man læse mere om i vores portræt af Kennedy Junior her.

Robert F. Kennedy Jr. (forrest) med sin familie i 1960. Foto: Henry Griffin/AP/Ritzau Scanpix Vis mere Robert F. Kennedy Jr. (forrest) med sin familie i 1960. Foto: Henry Griffin/AP/Ritzau Scanpix

Robert F. Kennedy Junior er på mange måder en usædvanlig figur i amerikanske politik. Og det skyldes ikke kun hans familiebånd.

Kennedy Junior har i store dele af sit voksenliv kæmpet for klimaet, mindretals rettigheder og en række andre sager, som taler til folk på den amerikanske venstrefløj.

Samtidig har han de seneste år taget en lang række konspirationsteorier til sig, hvilket taler til en gruppe på den amerikanske højrefløj.

Dermed består hans ikke ubetydelige mængde af følgere af folk fra begge yderligheder i det amerikanske politiske spektrum. Og siden han offentliggjorde sit kandidatur til præsidentposten, har han kontinuerligt ligget omkring 15 procent i målingerne hos Det Demokratiske Parti.

Og det er her, vi skal finde Joe Bidens mareridt.

Det ligger nemlig ganske tæt i målingerne mellem Biden og Donald Trump, når det kommer til næste års præsidentvalg i USA. På det seneste endda med flere målinger, som viser føring til Trump.

Og hvis Joe Biden skal gøre sig forhåbninger om et genvalg næste år, så har han brug for hver en stemme.

Så da Robert F. Kennedy Junior fredag på sin YouTube-kanal kunne fortælle sine følgere, at han er på vej med en stor nyhed i Philadelphia 9. oktober, begyndte meldingerne, som Mediaite først havde beskrevet, at vælte ind fra medier som Reuters og The Guardian.

Robert F. Kennedy Junior i Iowa tidligere på året. Foto: Scott Morgan/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Robert F. Kennedy Junior i Iowa tidligere på året. Foto: Scott Morgan/Reuters/Ritzau Scanpix

Robert F. Kennedy Junior har tænkt sig at stille op som uafhængig.

Et potentielt kæmpe slag for Biden.

For tager Kennedy Junior bare nogle af sine 15 procent af de demokratiske vælgere med sig, så kan han reelt spænde ben for Joe Bidens drømme om at genvinde præsidentposten.

Umiddelbart en ren foræring til Donald Trump – eller den republikaner, der vinder sit partis nominering

Men der er dog et håb for Joe Biden.

For som tidligere nævnt har Robert F. Kennedy Junior også et stort følge på den amerikanske højrefløj.

Og måske kan det betyde, at han også vil trække stemmer fra Trump.

Nu holder de to lejre vejret frem mod 9. oktober.