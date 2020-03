Tyskland vil forbyde at flere end to samles. Gælder ikke arbejdspladser, siger delstatsleder ifølge Reuters.

Tyskland har planer om at indføre forbud mod forsamlinger over to personer. Det siger ministerpræsident Armin Laschet i delstaten Nordrhein-Westfalen.

Familier og personer, der bor sammen, vil være undtaget forbuddet, erfarer det tyske nyhedsbureau dpa.

Meldingen fra Laschet kommer efter, at delstaternes ministerpræsidenter holdt telefonmøde med forbundskansler Angela Merkel søndag. Her blev de enige om tiltaget, der skal hindre udbredelsen af coronasmitte.

Det er ventet, at Merkel vil komme med en udtalelse om det nye tiltag senere søndag.

I forvejen er der indført skrappe restriktioner i 12 af Tysklands 16 delstater. I Sachsen har myndighederne meddelt, at ingen må forlade deres hjem uden en god grund. Det er dog stadig tilladt at købe ind og tage på arbejde.

Forbuddet skal efter planen være i kraft i mindst to uger. Det viser udskrifter fra det telefonmøde, Merkel og delstatslederne havde søndag, skriver dpa.

Ud over, at man højst må opholde sig to personer sammen, er der også andre tiltag på vej. Restauranter, der ikke i forvejen er lukket, vil blive det. Men det vil stadig være muligt at få mad leveret.

Frisører, kosmetologer og massageklinikker skal også lukke, hvis de ikke allerede har gjort det.

