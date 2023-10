En tysk kvinde og hendes to børn er angiveligt blevet taget som gidsler af Hamas.

Det skriver flere internationale medier, herunder tyske Bild.

Familien var i Israel for at besøge børnenes mormor, der bor i en Kibbutz nær Gaza-striben.

Bild har talt med Yoni Asher, der er gift med Doron Katz-asher, og far til børnene.

Han fortæller, at han lørdag pludselig ikke kunne komme i kontakt med sin familie.

Så så han en video af en gidseltagning.

Han er overbevist om, at gidslerne i videoen er hans familie.

»Jeg så straks, at det var hende. Uden tvivl. Jeg så en terrorist dække hendes hoved. Der var et dække på mine små døtres hoveder, og jeg genkendte min ældste datter med det samme. De blev kidnappet sammen med min svigermor og hendes partner,« fortæller han til det tyske medie.

Ifølge The Times of Israel har manden sporet konens telefon til Gazastriben. Manden har talt med flere medier, i håb om at få hjælp til at finde sin familie.

»Jeg ved ikke, hvad der foregår. Jeg har brug for hjælp, så jeg kan kontakte min kone, mine døtre og min svigermor,« oplyser han.

Lørdag morgen og formiddag infiltrerede en større mængde terrorister fra Hamas Israel.

Her skød og dræbte de en stor mængde civile israelere.

Derudover er et endnu ukendt antal mennesker blevet taget som gidsler af Hamas.

Ifølge TV 2 oplyser den israelske ambassade i USA, at der er tale om omkring 100 israelere, der er blevet taget som gidsler af Hamas.

Det israelske militær har søndag nedsat en indsats, der blandt andet skal skabe et overblik over hvor mange israelere der tilbageholdes som gidsler i Gaza-striben.

B.T. har set den video, der omtales i artiklen. Det er den pårørendes egen opfattelse, at personerne der optræder på videoen er hans familie.

Det har ikke været muligt for B.T. at verificere oplysningerne.