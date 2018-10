CNN Türkoplyser, at tyrkisk politi under en gennemsøgning af en bil fra det saudiarabiske konsulat sent tirsdag har fundet to kufferter og personlige ejendele, som menes at tilhøre den dræbte journalist Jamal Khashoggi.

Reuters skriver, at saudiarabiske efterforskere var sammen med de tyrkiske politifolk under gennemsøgningen af køretøjet på en parkeringsplads i Istanbuls Sultangazi-distrikt.

CNN Türk oplyser, at der også blev fundet en computer og dokumenter, som tilhørte Khashoggi.

Journalisten blev sidst set i live, da han gik ind på Saudi-Arabiens konsulat 2. oktober i storbyen Istanbul i Tyrkiet.

Sky News skrev tidligere tirsdag, at der ifølge anonyme kilder er fundet ligdele - deriblandt hovedet - fra den dræbte saudiarabiske journalist, Jamal Khashoggi, i Istanbul.

Kilderne skal have fortalt mediet, at journalisten er blevet "skåret op" og at hans ansigt er "vansiret".

Informationerne kommer frem kort efter at Tyrkiets præsident, Recep Tayyip Erdogan, i en tale i Ankara satte spørgsmålstegn ved, hvorfor liget af den afdøde journalist endnu ikke var blevet fundet.

I talen gennemgik Erdogan nogle af de informationer, som tyrkiske efterforskere er kommet frem til.

Præsidenten kom ikke ind på detaljer om, hvordan den 59-årige saudiarabiske journalist mistede livet, men sagde, at det var planlagt flere dage i forvejen af saudiarabiske embedsmænd.

Efterforskningen viser, at et hold på 15 saudiarabiske embedsmænd gik ind på konsulatet, den dag Khashoggi mistede livet.

Derudover skal tre personer være ankommet dagen inden, hvor de angiveligt tog ud og udforskede en skov syd for byen.

Erdogan opfordrer til, at der blev iværksat en uafhængig undersøgelseskommission til at kulegrave sagen.

Khashoggi var systemkritisk journalist. Hans død har skabt røre internationalt, hvor politikere og medier følger sagen.

Han besøgte konsulatet i begyndelsen af oktober, da han skulle have udleveret nogle papirer, der skulle bruges til hans kommende bryllup.

/ritzau/Reuters