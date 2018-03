Tyrkiets flag vajer nu side om side med syriske oprøreres flag i den overvejende kurdiske by Afrin i Syrien.

Afrin. Tyrkiet og dets syriske allierede har taget kontrol med hele byen Afrin i det nordvestlige Syrien.

Det rapporterer journalister fra nyhedsbureauet AFP, der befinder sig i Afrin. Oplysningerne er ikke bekræftet hverken fra officielt hold eller fra overvågningsgruppen Sohr, der følger begivenhederne tæt.

Ifølge AFP's journalister er tyrkiske soldater og syriske oprørere, der støttes af Tyrkiet, til stede i samtlige kvarterer i byen.

Det tyrkiske flag er hejst på flere bygninger i byen, hvor det vajer side om side med syriske oprørsgruppers flag.

To tyrkiske kampvogne holder uden for en regeringsbygning. Rundt om i byen høres lyden af skud, der affyres op i luften for at fejre overtagelsen af byen, skriver AFP.

Tidligere søndag sagde den tyrkiske præsident, Recep Tayyip Erdogan, at "enheder fra Den Frie Syriske Hær har med støtte fra den tyrkiske hær til morgen taget fuld kontrol med Afrins centrum".

Oplysningen om, at bymidten var indtaget, blev bekræftet af Det Syriske Observatorium for Menneskerettigheder (Sohr).

Overvågningsgruppens leder, Rami Abdel Rahman, tilføjer over for det tyske nyhedsbureau dpa, at de tyrkiskstøttede oprørere har revet en gammel statue ned i Afrins centrum.

Statuen er et symbol på den kurdiske modstandskamp, siger han.

Et større antal civile har forladt det centrale Afrin, hvor der lyder eksplosioner i takt med, at mineryddere rykker ind.

Der er ikke tegn på sammenstød mellem de protyrkiske styrker og den kurdiske milits YPG, der tilsyneladende har trukket sig tilbage.

Der er ikke umiddelbart nogen kommentarer til udviklingen fra kurdisk side.

/ritzau/AFP