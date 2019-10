Forberedelserne til en militær operation mod kurdiske militser i Syrien er fuldført, oplyser Tyrkiet.

Tyrkiet har tirsdag sendt flere militære forstærkninger til landets grænse mod Syrien.

En korrespondent for nyhedsbureauet AFP har observeret en militærkolonne bestående af "snesevis af pansrede militærkøretøjer" i den tyrkiske grænseby Akcakale.

Tidligere tirsdag kørte mindst to buskolonner med tyrkiske elitesoldater mod grænsen ifølge det statslige tyrkiske nyhedsbureau Anadolu.

Tyrkiets præsident, Recep Tayyip Erdogan, meddelte lørdag, at hans militær inden længe vil gå ind i de kurdisk-kontrollerede egne af Syrien.

Målet er at angribe kurdiske militser og skabe en såkaldt sikkerhedszone i området mellem Tyrkiet og Syrien. Tyrkiet ser den kurdiske YPG-milits som en trussel og betragter den som en del af det forbudte Kurdiske Arbejderparti (PKK).

Mandag sagde Erdogan, at en militær operation kan blive indledt "uden varsel". Det tyrkiske forsvarsministerium meddelte tirsdag, at forberedelserne til et angreb er "fuldført".

Med støtte fra en international koalition anført af USA har YPG-militsen stået i frontlinjen i bekæmpelse af den ekstremistiske gruppe Islamisk Stat.

/ritzau/AFP