Tyrkiet har inden længe tænkt sig at godkende Finlands ansøgning om at blive NATO-medlem.

Det fortæller to – anonyme – embedsmænd fra den tyrkiske regering til nyhedsbureauet Reuters.

Ifølge oplysningerne vil godkendelsen i det tyrkiske parlament finde sted, inden det lukker ned midt i april på grund af det forestående valg 14. maj.

Og det vil ske uafhængigt af Sveriges ansøgning om at blive medlem af NATO, lyder det videre.

Den finske præsident, Sauli Niinistö, skal på besøg i Tyrkiet i denne uge. Foto: GRANT HINDSLEY Vis mere Den finske præsident, Sauli Niinistö, skal på besøg i Tyrkiet i denne uge. Foto: GRANT HINDSLEY

Meldingen kommer samtidig med, at det onsdag er blevet annonceret, at den finske præsident, Sauli Niinistö, torsdag og fredag skal på et officielt besøg til netop Tyrkiet.

Her skal han blandt andre møde den tyrkiske præsident, Recep Tayyip Erdogan.

»Bilaterale forhold og Finlands ansøgning om NATO-medlemskab vil blive diskuteret på mødet,« lyder det fra den tyrkiske præsidents kontor.

Dermed ser det ud til, at Finland bliver NATO-medlem inden Sverige – hvilket den svenske statsminister, Ulf Kristersson, så sent som tirsdag erkendte var en stigende sandsynlighed.

»Det er ikke udelukket, at Finland og Sverige går ind i NATO i forskellige tempi,« som han udtrykte det.

Den svenske statsministers kontor understreger onsdag over for Aftonbladet, at Sverige ikke er inviteret til fredagens snak mellem finske Sauli Niinistö og tyrkiske Recep Tayyip Erdogan.

Ifølge Reuters kilder vil den samtale sandsynligvis resultere i »positive meldinger« til Finland.

Kun Tyrkiet og Ungarn, hvor beslutningen er blevet udskudt adskillige gange, har endnu ikke godkendt de svenske og finske ansøgninger om at blive medlem af NATO, som er en konsekvens af Ruslands invasion af Ukraine.

For at blive optaget skal et land ratificeres, som det hedder, af samtlige eksisterende NATO-medlemmer.