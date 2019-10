Ifølge bladet People Magazine bliver det næppe en særligt hyggelig jul hjemme hos den amerikanske tv-stjerne Lori Loughlin.

»Familien er ved at falde fra hinanden af stress. Og både Lori og hendes mand frygter, at de kommer til at tilbringe mange år bag tremmer.«

Sådan siger en nær ven af Hollywood-stjernens familien til det amerikanske blad People Magazine.

Både Lori Loughlin, der er bedst kendt for sin rolle som 'Aunt Beky' i tv-serien 'Hænderne fulde', og hendes designermand, Mossimo Giannulli, er sigtet for at bestikke en mellemmand for at få deres døtre Olivia Jade (20) og Bella (21) optaget på den eftertragtede skole University of Southern California.

Minerne var alvorlige, da skuespilleren Lori Loughlin og Mossimo Giannulli forlod retten i Boston i august. Foto: JOSEPH PREZIOSO - AFP

Efter det første retsmøde i college-skandale-sagen i april forlod Lori Loughlin retssalen med et lille smil. Dén attitude faldt ikke i god jord hossagens dommer. Foto: JOSEPH PREZIOSO - AFP

»De har virkelig ramt bunden. Forældrene taler knap med hinanden. Og pigerne er dybt ulykkelige.«

Sådan siger kilden til People. Og da det næste retsmøde først finder sted 17. januar, kommer Lori Loughlin og resten af hendes stressede familie til at tilbringe både julen og nytåret i nervepirrende uvished.

For at få døtrene optaget på University of Southern California påstod Lori Loughlin, hendes mand og en mellemmand, Rick Singer, at begge unge kvinder var eksperter i roning. Og ad bagvejen blev både Bella og Olivia Giannulli uden det store besvær optaget som ledere af skolens rohold.

Først blev forældrene sigtet for brevsvindel og banksvindel. Da Lori Loughlin og Mossimo Giannulli siden nægtede at erklære sig skyldige, tilføjede anklagemyndigheden en mere alvorlig sigtelse: hvidvask af penge.

Den amerikanske skuespiller Lori loughlin sammen med døtrene Olivia Jade Gianulli (tv.), Lori Loughlin og Isabella Gianulli. Ifølge bladet People Magazine er Loughlins familie ved at falde fra hinanden på grund af alvorlige anklager imod Loughlin og hendes mand. Foto: NINA PROMMER - EPA

Dermed er den potentielle maksimalstraf nu helt oppe på 40 års fængsel. Og ifølge People Magazines kilder fortryder Lori Loughlin nu sine beslutninger.

»Selvfølgelig fortryder de, at de ikke tog den føderale anklager oprindelige tilbud om forlig. På den måde kunne de være sluppet langt billigere,« siger familiekilden til People Magazine.

Oprindeligt blev 48 velhavende amerikanske forældre sigtet i den såkaldte 'college skandale'.

38 af de sigtede erklærede sig tidligere på året skyldige og indgik forlig med anklagemyndigheden. Men Lori Loughlin og Mossimo Giannulli håber stadig på frifindelse ved en retssag. Men efter de seneste og mere alvorlige anklager ser det måske sort ud, skriver avisen People Magazine.

I modsætning til sin kollega Lori Loughlin erklærede Felicity Huffman sig skyldig i bestikkelse og brevsnyd. 'Desperate husmødre'-stjernen slap derfor med en relativt mild straf, 11 dages fængsel. Foto: JOSEPH PREZIOSO - AFP

Blandt de forældre, der indgik forlig og erklærede sig skyldige, var en anden Hollywood-stjerne, Felicity Huffman, der er bedst kendt for sin hovedrolle i serien 'Desperate husmødre'.

Ifølge anklagemyndigheden betale Huffman det, der svarer til små 100.000 kroner, for at få forbedret resultatet af datteren Sophias adgangsprøve og således få hende optaget på University of Southern California.

Som straf afsonede Felicity Huffmans i denne måned 11 dage bag tremmer. Og da hun i sidste uge forlod fængslet nær Los Angeles, sagde Huffman til pressen:

»Jeg fortryder bitterligt mine gerninger. Der er ingen undskyldning for den forbrydelse. Og jeg er glad for, at jeg har afsonet min straf.«