Ruslands præsident Putin var tiltænkt luksuslejlighed i Trump Tower i Moskva, oplyser idémand til medie.

Ruslands præsident, Vladimir Putin, var i betragtning til kvit og frit at få en penthouse-lejlighed i et højhus, som Donald Trumps ejendomsselskab på et tidspunkt overvejede at opføre i Moskva.

Det siger manden, som fik idéen, til det amerikanske medie BuzzFeed.

Bagtanken ved at forære Putin en lejlighed til en anslået værdi af 50 millioner dollar (327 millioner kroner, red.) var, at det ville skærpe interessen blandt velhavere for at købe andre af de planlagte luksuslejligheder i Trump Tower i Moskva.

Det er uvist, om Donald Trump blev informeret om idéen.

Planen om at opføre et højhus på 100 etager i Ruslands hovedstad løb ud i sandet, inden Trump blev valgt til præsident.

Afsløringen om, at Putin var i betragtning til en lejlighed, kommer, efter at Trumps forhenværende personlige advokat Michael Cohen torsdag ved en domstol i New York erkendte sig skyldig i at have løjet for Kongressen om netop skyskraberen i Moskva.

Løgnen bestod i, at han havde fortalt et udvalg i Senatet, at ejendomsprojektet i Rusland døde ud i januar 2016.

Cohen begrundede sit falske udsagn i Kongressen med, at han ønskede at beskytte Trump og hans præsidentvalgkampagne.

To anonyme kilder tilknyttet forbundspolitiet FBI siger til BuzzFeed, at Cohen drøftede idéen om penthouselejligheden med en medarbejder i præsident Putins kontor.

Cohen har afvist at kommentere oplysningerne.

Men det vil Felix Sater, manden som fik idéen, og som samarbejdede med Cohen om Moskva-projektet, gerne.

De to mænd arbejdede ifølge BuzzFeed frem til sommeren 2016 ihærdigt, men forgæves, i det skjulte på at få projektet op at stå.

- Min idé var at give Putin en penthouse til 50 millioner dollar og tage 250 millioner dollar mere for de øvrige lejligheder. Alle oligarkerne ville stille sig i kø for at bo i samme bygning som Putin, siger Felix Sater til BuzzFeed.

- Fantastisk idé, lød Cohens reaktion på forslaget, tilføjer han.

Felix Sater havde ifølge mediet tidligere samarbejdet med Trump Organization.

Han erkendte sig i 1998 skyldig i organiseret kriminalitet, og samarbejdede i flere år derefter med amerikansk politi og efterretningstjenester.

