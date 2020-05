Donald Trump vil fredag meddele Rusland, at USA trækker sig fra den såkaldte 'Åben Himmel-traktat'.

USAs præsident mener, at Rusland har misbrugt traktaten.

'Åben Himmel-traktaten' blev i 1992 underskrevet af 35 lande som en pagt mellem NATO og de daværende Warzawapagt-stater. Men nu har Trump planer om at trække USA ud af aftalen, ifølge The New York Times.



Pagten tillader nationerne at overflyve hinandens territorier med specielle sensorer, som viser, at der ikke er tale om en miltitær handling.

Ifølge det amerikanske medie indikerer Trumps beslutning om at træde ud af traktaten, at USA også kan finde på at trække sig fra den sidste store våbentraktat med Rusland - New START.



Den indskrænker landenes antal af atommissiler. Aftalen skulle genforhandles få uger efter præsidentvalget i begyndelsen af næste år.

To faktorer spiller ifølge New York Times ind på beslutningen om at trække sig fra traktaten.

En af dem er, at USA mener, at Rusland har brudt med aftalen ved at forbyde overflyvninger af byer, hvor der muligvis kan være atomvåben, samt militære øvelser.

En anden faktor er, at Rusland skulle have fløjet over USA for at kortlægge vigtig infrastruktur, som kan være afgørende i planlægningen af potentielle cyberangreb.

Det er tredje gang, at Trump trækker USA ud af en våbentraktat.