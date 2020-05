Ifølge Fox News vil USA fremover betale et tilsvarende beløb som Kina til Verdenssundhedsorganisationen.

USA's præsident, Donald Trump, er indstillet på, at den amerikanske regering skal genoptage en delvis økonomisk støtte til Verdenssundhedsorganisationen, WHO.

Det rapporterer Fox News sent fredag lokal tid med henvisning til et udkast til et brev.

Trump-administrationen vil "acceptere at betale op til, hvad Kina betaler i bidrag" til WHO, skriver Fox News.

Trump suspenderede bidraget til WHO 14. april, hvor han beskyldte organisationen for at fremme Kinas "falske informationer" om coronaudbruddet.

USA var før den beslutning WHO's største bidragyder. Hvis USA fremover vil matche Kinas bidrag, vil det nye finansieringsniveau være på omkring en tiendedel af det tidligere beløb på 400 millioner dollar årligt.

/ritzau/Reuters