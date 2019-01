Donald Trump ventes ifølge kilder i Washington Post at komme med nyt forslag til demokrater i bekendtgørelse.

I en tale lørdag aften dansk tid ventes den amerikanske præsident, Donald Trump, at komme med nyt forslag til Demokraterne.

Trump vil tilbyde midlertidig beskyttelse til såkaldte "dreamers" uden papirer i bytte for 5,7 milliarder dollar, der skal gå til at bygge en mur langs grænsen til Mexico.

Det skriver avisen Washington Post, der citerer anonyme kilder, som angiveligt har kendskab til udmeldingen.

Kilderne påpeger dog, at planerne omkring annonceringen ændrer sig løbende, og at intet er sikkert, før Trump selv kommer på banen.

"Dreamers" bliver brugt om unge immigranter, der er kommet til USA illegalt som mindreårige.

Betegnelsen stammer fra et lovforslag, der hed "The Dream Act", der skulle oprette en vej til statsborgerskab for "dreamers", hvis de løbende opfyldte en række krav. Det kunne eksempelvis være uddannelse eller militærtjeneste.

Forslaget blev dog aldrig gennemført. Den tidligere præsident Barack Obama udsendte dog et dekret, som udskyder de unge migranters deportation i to år af gangen. Det har Trump varslet, at han ønsker at udfase.

Sent fredag dansk tid meldte Trump ud, at han ville komme med en "stor bekendtgørelse" i Det Hvide Hus lørdag.

Udmeldingen skulle omhandle grænsen til Mexico og den delvise nedlukning af det amerikanske statsapparat, der har stået på siden 22. december.

Nedlukningen er sket, fordi Demokraterne og Republikanerne ikke kan nå til enighed om budgettet for 2019.

Det er særligt Trumps grænsemur, der volder problemer mellem parterne, hvor Demokraterne ikke vil give ham de 5,7 milliarder dollar, der skal gå til at bygge godt 320 kilometer mur på den lidt mere end 3000 kilometer lange grænse mellem USA og Mexico.

Selv om Trump har truet i længere end en uge med at erklære national undtagelsestilstand, vil så drastisk et skridt formentligt ikke ske, skriver Washington Post.

Som nedlukningen fortsætter ventes Trump at komme med udspil, der vil komme nærmere Demokraternes standpunkt i forhold til en bredere sikkerhedspakke i forhold tilstanden ved grænsen til USA.

Bekendtgørelsen ventes at finde sted klokken 22 lørdag dansk tid.

/ritzau/