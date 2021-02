Da Donald Trump var indlagt med corona tilbage i oktober, fik omverden at vide, at han ikke var særligt syg.

Men nu viser det sig, at Trump angiveligt var noget mere syg, end hvad man fik at vide.

Det skriver The New York Times.

Tilbage i oktober måned blev det meldt ud, at den nu tidligere præsident havde en smule vejrtrækningsproblemer og en mild feber.

Men ifølge New York Times var Trumps iltniveau i blodet faldet dramatisk, han havde store lungeproblemer, og man frygtede i en stund, at han skulle i respirator.

Ifølge mediet ønskede Trump ikke at tage på hospitalet, men han gav sig, da nogen i hans personale fortalte ham, at han risikerede at blive så syg, at han skulle bæres ud af Det Hvide Hus.

Donald Trump forlod hospitalet efter tre dage.

Kort tid efter indlæggelsen gav Trump et interview til Fox News. Her løftede han lidt af sløret for, hvorfor han lod sig indlægge, efter han blev testet positiv for coronavirus.

Donald Trump fortalte blandt andet, at han ikke følte sig 'som USAs præsident burde føle sig'.

Da Fox News' interviewer Marc Siegel spurgte til de symptomer, Trump følte, lød svaret:

»Mere svaghed end noget andet, vil jeg sige. Du var bare træt, og du havde ikke den samme energi.«

Trump tilføjede, at 'fra det øjeblik (da han følte sig træt og havde et lavere energiniveau, red.) kunne det have ført til noget dårligt, som jeg ikke havde kendskab til '.

Derfor lod Trump sig indlægge for en sikkerheds skyld.

Men Donald Trump understregede, at han ikke har haft vejrtrækningsproblemer og præsidenten mente selv, at han kunne være blevet udskrevet tidligere, end han blev.