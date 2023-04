Lyt til artiklen

Donald Trump har indledt et juridisk slagsmål med sin tidligere advokat, Michael Cohen.

Det skriver Fox News. Ifølge mediet har Trump sagsøgt Cohen for 500 millioner dollar.

I danske kroner svarer det til 3,3 milliarder kroner.

Trumps juridiske hold har angiveligt afleveret et 30 sider langt sagsanlæg, hvori man blandt andet sagsøger Cohen for brud på advokat/klient-forhold, kontraktbrud og uretfærdig berigelse.

Ifølge Trumps hold har Cohen spredt usandheder om Trump, der sandsynligvis ville være »pinlige« eller »skadelige« for Trump.

Michael Cohen udgav i 2020 en bog om netop Trump – og sammen med interviews og podcastoptrædener har den skadet Trump, mener både den tidligere præsident og hans juridiske hold.

I bogen skrev Cohen blandt andet, at Trump og den russiske præsident, Vladimir Putin, var forenet i et had mod Hillary Clinton, som i 2016 stillede op som præsident mod Trump.

»Trump havde planer om at give penthouselejligheden til Putin i et forsøg på at trække ham til sig,« skrev Cohen og fortsatte:

»Begreber som patriotisme og forræderi mod ens eget land var blevet irrelevant i Trumps måde at tænke på. Trump brugte præsidentvalgkampen til at tjene penge til sig selv. Selvfølgelige gjorde han det.«

Trump bliver i bogen også kaldt 'racist', 'svindler' og beskyldt for valgsnyd.

Michael Cohen var advokat for Trump mellem 2006 og 2018 – men i dag er forholdet mellem dem iskoldt. Cohen bliver i dag af Trump kaldt 'en rotte' og 'en løgner'.

Søgsmålet kommer et par uger, efter Trump er blevet anklaget for 34 forhold i New York. Han har erklæret sig ikke skyldig i anklagerne.

Anklagerne handler om at forfalske forretningsdokumenter. Ifølge amerikanske medier viser anklageskriftet blandt andet, at Trump også anklages for at have betalt såkaldte tys-tys-penge til to forskellige kvinder, herunder pornoskuespilleren Stormy Daniels.

Pengene fik hun af Trumps daværende advokat, Michael Cohen, for at tie stille om en affære, hun påstår at have haft med Donald Trump.

Cohen har erkendt, at han betalte Stormy Daniels pengene.

Men ifølge Trumps hold har det føromtalte søgsmål intet at gøre med de føromtalte 34 anklager i New York.

Michael Cohen har ikke reageret på Fox News' henvendelse vedrørende søgsmålet.