Donald Trump har ikke tænkt sig at lade dem, der allerede har vendt ham ryggen – eller har tænkt sig at gøre det, slippe.

Han pønser både på at få god gammeldags hævn – og han pønser på derigennem at styrke egne chancer for at redde sig gennem den kommende rigsretssag.

Ifølge Washington Post er det derfor, at han i de seneste dage har diskuteret ideen om at oprette et nyt part, Patriot Party eller Maga Party.

Mediet skriver, at det skulle virke som en åben trussel mod de republikanere i Senatet, der kunne finde på at stemme for at dømme ham skyldig i rigsretssagen. Det skal 17 republikanere gøre, for at han kan blive dømt. Et nyt Trump-parti vil logisk nok især hive stemmer fra det republikanske parti, og det er heri truslen ligger: Hele partiet kan risikere at blive stærkt svækket, hvis han blive dømt.

Donald Trump er flyttet fra Washington DC til Florida. Foto: ALEX EDELMAN

Kilder i Donald Trumps omgangskreds siger videre til Washington Post, at han også på samme måde har tænkt sig at sætte ind mod de Kongresmedlemmer, der offentligt allerede har taget afstand fra ham. Der er planer om at finde Trump-venlige republikanske modkandidater, der kan stille op mod dem, så de kan miste deres sæder i Repræsentanternes Hus og Senatet.

Ifølge samme kilder skulle der allerede være mere end 420 millioner kroner i kampagnemidler til formålet.

At Donald Trump trods sit exit fra Det Hvide Hus stadig har indflydelse i det republikanske parti, viste sig i weekenden. Her støttede han kraftigt op om den trofaste Trump-støtte Kelli Ward, der ganske knebent genvandt posten som leder af det republikanske parti i Arizona. Hun har siden valget ligget i åben konflikt med statens ligeledes republikanske guvernør, Doug Ducey, der ikke bakkede op om de mange anklager om valgsvindel.

Det var i onsdags, at Donald Trump flyttede residensen til sit resort Mar-a-Lago ved Miami, hvor han godt nok spiller en del golf, men Politico skriver, at han også er begyndt at tage den kommende rigsretssag »seriøst«.

Kilder siger til mediet, at han overvejer at gentage sine indtil videre bevisløse anklager om valgsvindel i den forbindelse – selv om der ikke endeligt er besluttet en reel strategi.

New York Times-topreporteren Maggie Haberman meddeler dog i kølvandet på Washington Post-artiklen, at Donald Trump skulle have droppet ideen om at skabe et nyt parti for at true de republikanske senatorer til at støtte ham.

»Han har gjort det klart for folk, at han ikke vil gå videre med det,« lyder det fra hende.

Hun skriver videre på Twitter, at han siden er blevet overbevist om, at modstanden mod ham nok ikke vil så stor, når rigsretssagen begynder i februar, som hvis den havde fundet umiddelbart efter optøjerne 6. januar.

Og så er han ifølge journalisten også blevet gjort opmærksom på, at det »ikke giver nogen mening« at true med at skabe et helt nyt parti, men samtidig true med at blive i det republikanske parti og finde nye kandidater til at stille op mod dem, der har vendt ham ryggen.

Endnu har Donald Trump dog ikke meldt ud, hvad fremtiden bringer. Om han bliver i politik og forsøger igen at blive præsident i 2024, eller om det er slut. I onsdags sagde han i sin afskedstale:

»Mens jeg gør klar til at give magten videre til en ny administration, ønsker jeg, at I ved, at den bevægelse, som vi har startet, kun lige er begyndt,« lød det.

Rigsretssagen mod Donald Trump begynder i den anden uge af februar. USAs 45. præsident er anklaget for at have opildnet til de uroligheder, der ramte Kongressen og kostede fem mennesker livet.