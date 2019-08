Den amerikanske præsident går angiveligt med seriøse overvejelser om at ville købe Grønland.

Ideen har i hvertfald fanget Donald Trumps interesse. Ved flere lejligheder har den tidligere ejendomsudvikler luftet tanken om det store projekt.

'Hvad tænker I om det? Tror I, det ville fungere?' skulle præsidenten have spurgt ud i rummet under en middag i foråret sidste år, da emnet løst blev nævnt.

Senere skulle spørgsmålet dukke op igen og igen under møder, middage og i løse samtaler.

Ifølge The Wall Street Journal har præsidenten også spurgt sine rådgivere ind til, hvorvidt USA faktisk kan købe Grønland.

Mediet beskriver, hvordan Trump med stor interesse har deltaget i flere samtaler om den ressourcerige ø og dens geopolitiske vigtighed.

Ambitionen har angiveligt også fået ham til at sætte sin stab af rådgivere og embedsmænd til at undersøge sagen.

Her skulle udfaldet ifølge det amerikanske erhversmedie være delt i to.

Den ene fløj støtter præsidenten i ønsket om at købe Grønland, da det kan have et økonomisik potentiale. Den anden fløj mener, at der er tale om et drømmescenarie, som aldrig nogensinde vil kunne lade sig gøre.

For den tidligere amerikanske ambassadør i Danmark, Rufus Gifford, kan det stilles mere hårdt op end det.

'Det er en komplet og total katastrofe,' skriver han på Facebook til nyheden.

Hvordan de godt og vel 56.000 grønlændere - og for den sags skyld også den danske regering - ser på sagen er endnu uvist.

The Wall Street Journal har uden held forsøgt at indhente en reaktion fra Det Hvide Hus, det danske kongehus og den danske ambassade i Washington. Måske bliver vi klogere på Trumps overraskende ambition om at købe Grønland, når han besøger Danmark på et officielt statsbesøg 2.-3. september.

Spørger man til gengæld den forhenværende statsminister, Lars Løkke Rasmussen, så må der i høj grad være tale om en spøg.

It must be an April Fool’s Day joke ... but totally out of sesson! https://t.co/ev5DDVZc5f — Lars Løkke Rasmussen (@larsloekke) August 15, 2019

Grønland er vigtig for USA

Det er ikke på grund af de gode golfbaner eller den flotte natur, at Trump angiveligt leger med tanken om at gøre Grønland amerikansk.

For de amerikanske myndigheder har Grønland en stor interesse af rent sikkerhedsmæssige årsager.

I mange år har Danmark og USA haft en forsvarsaftale, der giver amerikansk militær en række muligheder og rettigheder på Grønland.

Samarbejdet går helt tilbage til 2. verdenskrig, hvor de første amerikanske militærbaser dukkede op.

Senere kom flyvestationen Thule Air Base, der også har en radarstation, som kan advare om ballistiske missiler mod USA.

Grønland har også været centrum for storpolitiske interessekonflikter, da Kina planlagde at bygge tre lufthavne på øen, hvilket USA fik forhindret.

USA har forsøgt at købe Grønland før

For mange er det måske helt skørt, at USA skulle købe Grønland fra Danmark, men det er faktisk ikke første gang, den ide er opstået.

I kølvandet på 2. verdenskrig foreslog den daværende amerikanske præsident Harry Truman også at købe Grønland.

Det skyldes også en geopolitisk interesse i øen, hvilket udmundede i et tilbud på 100 millioner dollar. Et beløb, som skal ganges mange, hvis det skal konverteres til i dag. Forventeligt svarede Danmark dengang 'nej tak' til tilbuddet.

For at det ikke skal være løgn, så igangsatte regeringen i USA også en undersøgelse af et muligt køb af Grønland og Island i 1867.

'Det er en joke'

The Wall Street Journal har ikke forpasset chancen for at følge spekulationerne helt til dørs.

Ejendomsmægleren Kenneth Mortensen fra Nuuk i Grønland fortæller til mediet, at det faktisk er en stående joke blandt de lokale, at Trump kommer til Danmark med det ene formål at købe deres ø. Noget, som ifølge ejendomsmægleren godt kan blive besværligt, da alt land er ejet af regeringen.

Det kan derfor ikke lade sig gøre at købe øen bid for bid. Det er hele pakken eller ingenting.