Den amerikanske præsident, Donald Trump, udsender så mange modstridende ordrer og signaler, at mange mener, at han opfører sig som to vidt forskellige personer med to vidt forskellige meninger og interesser.

I forbindelse med coronakrisen, der i USA har kostet over 56.000 menneskeliv, siger den ene: 'Vi skal være forsigtige, ikke tage unødvendig risiko og genåbne landet langsomt og sikkert'. Den anden modsætter sig med tweets som 'Befri Michigan' og 'Befri Virginia' - en direkte støtte til bevæbnede demonstranter, der modsætter sig nedlukning.

Problemet er ifølge Washington Post-journalist og redaktør Eugene Robinson, at begge modsatrettede beskeder kommer fra én og samme person, Donald Trump.

»Det er absurd situation. Præsident Trump tror, at han kan sige begge dele på én gang, uden at nogen lægger mærke til det. Men alle lægger mærke til det. Og det er dødsensfarligt, fordi det underminerer muligheden for én klar og samlet strategi i kampen imod covid-19,« siger Robinson i et interview med tv-kanalen MSNBC.

Officielt støtter Donald Trump en forsigtig genåbning af USA. Bag kulissen har fløjten måske en helt anden lyd. Foto: Carlos Barria - Reuters

Og den republikanske guvernør Brian Kemp er én af de amerikanske toppolitikere, der for alvor har mærket Trumps omskiftelige natur på egen krop.

I sin iver efter at støtte præsidentens ønsker om at genstarte USA for at redde landets styrtdykkende økonomi beordrede den Trump-loyale guvernør således allerede i sidste uge, at hans stat skulle genåbne både frisører, massagesaloner og tatoveringsbutikker.

På grund af Donald Trumps støtte til anti-nedlukningsbevægelserne i bl.a. Michigan, Virginia og Minnesota skønnede guvernør Kemp, at han var på den sikre side. Men knap havde sydstatspolitikeren stolt bekendtgjort sin beslutning, før Donald Trump vendte på en tallerken og i stedet skældte guvernøren ud for den kontroversielle beslutning.

'Forkert og farlig beslutning af guvernør Kemp,« skrev den nu politisk korrekte Trump på Twitter.

De var engang så tæt. Georgias guvernør Brian Kemp ville gøre Trump glad, så han genåbnede sin stat hurtigt og tidligt. Men istedet for ros fik Kemp skældud af Trump via twitter. Foto: JONATHAN ERNST - Reuters

I weekenden udsendte Trumps regering så skriftlige retningslinjer for, hvordan USA's 50 stater bør gribe sagen an, når det drejer sig om genåbning efter coronakrisen.

I Trump-regeringens retningslinjer understreges bl.a. behovet for social distancering, forsigtig genåbning og flere corona-tests.

Men sideløbende har det, Eugene Robinson kalder 'den anden Trump', startet en modsatrettet mission.

Således er USA's justitsminister, William Barr, ifølge blandt andre Huffington Post i gang med at undersøge, hvorvidt guvernører Gretchen Whitmer fra staten Michigan kan hives foran en føderal domstol og anklages for at gå for vidt i sin midlertidige nedlukning af butikker, restauranter og fitnesscentre.

Via twitter støtter Donald Trump de folkebevægelser (her i Michigan), der demonstrerer imod corona-nedlukning. Foto: SETH HERALD - Reuters

»Det er en absurd situation. På den ene side - via de officielle retningslinjer - opfordrer præsidenten til forsigtighed. Og samtidig straffer han den selvsamme forsigtighed, han netop har opfordret til,« lyder det på USA's største radiostation, NPR.

I sin tid før præsidentembedet gjorde Donald Trump sig flere gange bemærket med noget, avisen New York Times dengang kaldte 'skizofren opførsel'.

Blandt andet ringede Donald Trump i 1991 til bladet People Magazine. Her opgav han sit navn som 'John Miller', Donald Trumps publicist. Og henover den næste times tid fortalte Trump/Miller blandt andet, at kvindelige superstjerner som Madonna desperat forsøgte at score en date med Donald Trump.