Når Trump og Putin den 16. juli holder topmøde i Finland, mødes de i præsidentpaladset i Helsinki.

Helsinki. USA's præsident, Donald Trump, og Ruslands præsident, Vladimir Putin, holder deres topmøde på præsidentpaladset i Helsinki.

Det siger Det Hvide Hus i Washington D.C ifølge den finske avis Helsingin Sanomat.

Det har hidtil ikke været kendt, hvor de to ledere skulle mødes i Finland. Kun at mødet finder sted den 16. juli.

Det finske nyhedsbureau FNB skriver, at det finske udenrigsministerium ikke vil kommentere oplysningerne fra avisen.

Helsingin Sanomat skriver også, at topmødet ifølge amerikanske embedsmænd begynder med, at de to præsidenter mødes under fire øjne.

Derefter slutter deres respektive rådgivere sig til.

De skal blandt andet drøfte, hvordan det bilaterale forhold kan forbedres, ligesom de skal drøfte atomvåbenarsenaler og strategisk stabilitet, skriver Reuters.

YLE, Finlands statslige radio og tv, skriver på sin netavis, at der ventes 2000 mennesker til Helsinki i forbindelse med besøget. Det er dels embedsmænd og sikkerhedsfolk fra de to lande, dels pressefolk.

Avisen skriver også, at Trump kommer til Helsinki den 15. juli, dagen før topmødet.

Det betyder, at sikkerhedsforanstaltningerne skal øges endnu mere end planlagt, da en amerikansk præsident overnatter i Finland.

Trump har i næste uge flere gøremål i Europa.

Der er Nato-topmøde i Bruxelles, og fredag den 13. rejser han på besøg i Storbritannien. Dagen efter skal han til Skotland.

Det ventes, at både Trump og Putin forlader Finland igen den 16. juli, når deres topmøde er slut.

/ritzau/