Donald Trump forventer hurtigt at nominere en konservativ dommer til USA's Højesteret, skriver medie.

USA's præsident, Donald Trump, forventer i løbet af de kommende dage at nominere en kandidat til at udfylde nu afdøde Ruth Bader Ginsburgs sæde i Højesteret.

Det siger unavngivne kilder med kendskab til situationen til ABC News.

Ifølge ABC News er listen med potentielle kandidater kort, og den inkluderer mindst én kvinde.

USA's højesteret har indtil nu bestået af fem konservative dommere og fire liberale, men efter Ginsburgs dødsfald har Trump nu muligheden for at udvide det konservative flertal markant inden præsidentvalget 3. november.

Han er den første præsident siden Ronald Reagan i 1980'erne, der får muligheden for at nominere tre personer til livstidsstillinger ved Højesteret.

Sker det, vil Trump kunne sende USA's højeste domstol i en mere konservativ retning i årtier.

Det kan få stor betydning for amerikanernes hverdag, da Højesteret afgør sager om alt fra abort til våbenlovgivning og selv præsidentens magtbeføjelser.

Trump har endnu ikke sagt noget om sine planer for en eventuel afløser for Ginsburg.

Han siger fredag efter et valgmøde i Minnesota, at højesteretsdommeren levede et "fantastisk liv", og at han er "ked af" at høre om hendes død.

Ginsburgs nu ledige sæde forventes at starte en hård kamp mellem Demokraterne og Republikanerne i det amerikanske senat, der skal godkende alle nye højesteretsdommere.

Flertalslederen i Senatet, republikaneren Mitch McConnell, skriver fredag på Twitter, at der vil blive stemt om Trumps højesteretsnominering i Senatet.

Det er på trods af, at flere topdemokrater fredag siger, at en ny højesteretsdommer først bør udnævnes efter præsidentvalget.

Det gælder blandt andet den demokratiske mindretalsleder i Senatet, Chuck Schumer, og præsidentkandidat Joe Biden.

Situationen minder om, da tidligere højesteretsdommer Antonin Scalia døde i februar 2016 ti måneder før det års præsidentvalg.

Dengang forhindrede Mitch McConnell daværende præsident Barack Obama i at udnævne en afløser, fordi han mente, at en eventuelt nye præsident skulle have muligheden for at gøre det.

/ritzau/Reuters