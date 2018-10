Allerede som otte-årig var Donald Trump dollar-millionær. Og i alt arvede manden, der er i dag er USA's præsident, over tre milliarder kroner fra sin far, Fred Trump.

Det skriver avisen The New York Times tirsdag aften.

Historien er angiveligt bygget på mange tusinde før hemmeligholdte dokumenter, som New York Times har fået fat på.

Og hvis oplysningerne er sande, så kan artiklen meget vel gå hen og blive den hidtil største Trump-skandale.

Både i selvbiografien 'The Art of the Deal', i adskillige interview og ved hundredevis af vælgermøder over hele USA har Donald Trump således gentaget historien om sin svære og heroiske start som én af (med egne ord) USAs rigeste og mest succesfulde forretningsmænd.

Ifølge Donald Trump fik han således én 'sølle' million dollar fra sin far, Fred Trump. Og det var et lån.

»Dén million dollar blev betalt tilbage med renter og renters rente,« fortalte Donald Trump så sent som i juli 2016.

Og præsident Trump, der dengang blot var 'kandidat Trump', fortsatte:

»Det var ikke let. Jeg havde det ikke let. Jeg arbejdede for hver en dollar. Og jeg forvandlede mine få dollar til en milliardformue. Jeg er en 'self-made man'. Og det siger jeg blot fordi, det er dén tankegang, som USA brug for i en præsident .. en god forretningsmand som jeg.«

Og den voldsomme arv fra faderen er ikke den eneste pinlige detalje, der ifølge én af artiklens tre forfattere David Barstow er baseret på 100.000 trykte sider med bank-udskrifter, skatteopgørelser og skøder samt tre måneders intensiv journalistisk research.

Da Donald Trump i 1990 således var ved at gå bankerot, trådte faderen også til ved at give sønnen over 25 procent af sin samlede formue.

Og for at føje spot til skade afslører New York Times også, at både Donald Trump og hans brødre hjalp faderen snyde så voldsomt i skat, at det amerikanske skattevæsen i stedet for de korrekte 52 procent over årtier modtog knap fem procent af Fred Trumps voldsomme gaver til sine børn.

Ved blandt andet at opdigte falske firmaer og fradrag modtog Donald Trump og hans søskende ifølge New York Times over otte milliarder kroner som 'gaver' fra deres forældre, Fred og Mary Anne, før disse gik bort i hhv. 1999 og år 2000.

Ifølge New York Times modtog Donald Trump allerede som to-årig halvanden million årligt fra sin far. Som otte-årig var han millionær.

Mens Trump gik i gymnasiet, fik han hvert år syv millioner koner i gave fra sine forældre.

Mens Trump var i 40'erne, steg de årlige gaver til dét, der svarer til 35 millioner kroner.

I alt har Donald Trump ifølge New York Times' research modtaget 413 millioner dollar fra sin far.

I en kort besked fra Det Hvide Hus truer Donald Trump via sine advokater med at anlægge sag imod New York Times.