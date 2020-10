Da Donald Trump torsdag aften vendte tilbage til Det Hvide Hus, stak han tommelfingeren i vejret, da han trådte ud af den helikopter, der havde transporteret ham hjem fra et vælgerarrangement i New Jersey.

Men fortiede præsidenten i virkeligheden på dét tidspunkt sandheden om udbredelsen af covid-19 i hans inderkreds?

Det spørgsmål rejser sig nu, efter at han og hustruen Melania fredag (dansk tid) har meddelt, at de er blevet smittet af coronavirussen. Det skete, efter at det tidligere kom frem, at den nære rådgiver Hope Hicks var blevet testet positiv.

Ifølge CNN-journalisten Kaitlan Collins kendte 'en lille gruppe' i Trump-administrationen allerede tidligt torsdag til rådgiverens positive prøve:

Kayleigh McEnany ved sin briefing torsdag. Foto: JOSHUA ROBERTS Vis mere Kayleigh McEnany ved sin briefing torsdag. Foto: JOSHUA ROBERTS

'Alligevel tog præsident Trump til New Jersey til en fundraiser, og hans pressetalsmand (Kayleigh McEnany, red.) holdt en briefing,' skriver Det Hvide Hus-korrespondenten på Twitter.

Så hvor mange i og uden for den amerikanske præsidents nærmeste stab er i virkeligheden blevet smittet i de seneste dage? Og hvem har smittet hvem?

Et bekymrende scenarie, da der har været en del rejseaktivitet ikke mindst på grund af den aktuelle slutspurt frem mod præsidentvalget 3. november:

Tirsdag var der som bekendt tv-debat i Cleveland, hvor præsidentkandidatsrivalen Joe Biden var den verbale modstander.

Onsdag mødte Donald Trump flere tusinde tilhængere i Duluth International Airport i Minnesota.

Torsdag var Donald Trump altså med til en indsamling i New Jersey.

Ifølge New York Times har alle præsidentens nærmeste medarbejdere og familiemedlemmer ved flere lejligheder været stuvet sammen i Air Force One for at rejse til og fra eksempelvis Cleveland og Minnesota. Samtidig bar ingen om bord ifølge mediet masker ved eksempelvis turen til tv-debatten tirsdag.

Hope Hicks skulle ifølge flere medier have udvist symptomer på coronasmitten i forbindelse med onsdagens tur til Minnesota. Her skriver New York Times, at hun alligevel rejste med hjem på Air Force One, selv om hun dog blev 'isoleret i en separat kabine' og forlod flyet bagerst, mens alle andre gik ud foran.

Torsdag kom først en meddelse om, at Donald Trump-rådgiveren Hope Hicks var testet positiv. Foto: SAUL LOEB Vis mere Torsdag kom først en meddelse om, at Donald Trump-rådgiveren Hope Hicks var testet positiv. Foto: SAUL LOEB

Mediet bakker videre via anonyme kilder på sin vis op om Kaitlan Collins' oplysninger om, at der var noget i gære allerede tidligt torsdag.

'Torsdag var det tydeligt, at der foregik noget usædvanligt i Det Hvide Hus. Adskillige stabsmedlemmer, der tidligere har undgået at bære masker, bar dem nu pludselig,' skriver New York Times.

Donald Trump var torsdag aften live igennem i Fox-programmet 'Hannity', efter at Hope Hicks' testresultat var kommet frem. Her sagde han, at hun ofte oplever, at folk kommer over for at 'kramme og kysse' i forbindelse med vælgermøder rundt omkring i landet.

»Jeg er overrasket over, hvad der er sket med Hope, men hun er en meget varm person over for dem, og hun ved, at der findes en risiko (for at blive smittet, red.),« sagde Donald Trump til værten Sean Hannity.

Donald Trump kommer hjem torsdag aften. Foto: JOSHUA ROBERTS Vis mere Donald Trump kommer hjem torsdag aften. Foto: JOSHUA ROBERTS

Her sagde han også: »Afslutningen på pandemien er i sigte.«

De ord faldt altså efter hjemkomsten fra fundraiseren i New Jersey og få timer inden, at meddelsen om hans egen positive test kom. Ifølge New York Times var præsidentens stemme påfaldende raspende i Fox-interviewet, hvilket den angiveligt også var i en telefonsamtale med vælgere fra Iowa umiddelbart inden.

Da Donald Trump kom hjem til Det Hvide Hus torsdag aften, er indtil videre seneste gang han har vist sig offentligt.

'Han så ikke ud til at være syg, men han talte dog ikke med journalister, da han gik ind i sin bolig,' som CNN skriver.

Han gav dog de fremmødte et positivt tegn i form af den opadvendte tommelfinger, men kort efter måtte han altså selv i karantæne.