Den amerikanske præsident, Donald Trump, er indlagt på hospitalet Walter Reed National Military Medical Center.

Og ifølge CNN er præsidentens Covid-19-symptomer mere alvorlige end først antaget.

»En af mine kilder fortæller mig, at præsidenten har svært ved at trække vejret og at han er meget træt.«

Sådan fortæller CNN's Hvide Hus-korrespondent Jim Acosta til studievært Anderson Cooper klokken kvart over to natten til lørdag.

Piloten i helikopteren der skal føre Donal Trump til hospitalet venter i helikopteren ved Det Hvide Hus. Foto: LEAH MILLIS Vis mere Piloten i helikopteren der skal føre Donal Trump til hospitalet venter i helikopteren ved Det Hvide Hus. Foto: LEAH MILLIS

En helikopter lettede lidt efter midnat dansk tid fra græsplænen foran Det Hvide Hus med præsidenten ombord. Han gik ud til helikopteren ved egen kraft, men kom ved denne lejligheden ikke med udtalelser til de ventende reportere.

Præsident Trump er indlagt i en special suite på hospitalet, hvor han vil blive de næste dage - officielt af forebyggende årsager.

I en pressemeddelelse fra Det Hvide Hus står der følgende:

»For en sikkerhedsskyld og efter anbefaling fra hans læge og medicinske eksperter vil præsidenten arbejde fra præsidentkontoret på Walter Reed de næste dage.«

Hvor Donald Trump går, følger den såkaldte 'nuclear football' - koderne til de amerikanske atomvåben. Foto: Sarah Silbiger / POOL Vis mere Hvor Donald Trump går, følger den såkaldte 'nuclear football' - koderne til de amerikanske atomvåben. Foto: Sarah Silbiger / POOL

Ifølge CNN har Det Hvide Hus oplyst, at Trump fortsat vil have magten, mens han er indlagt.

Indlæggelsen sker, efter at Donald Trump tidligere fredag blev erklæret positiv for corona.

I løbet af fredagen er Trumps tilstand forværret. Først var der tale om 'milde symptomer'. Siden er det blevet afsløret, at Donald Trump har udviklet både hoste og feber. Og disse symptomer er nu ført til hospitalsindlæggelse.

Tidligere præsident Barack Obama lægger midlertidigt politiske stridigheder til side, og ønsker Donald Trump en hastig og god bedring. Det oplyser tv-stationen CNN.

Ifølge avisen New York Times var præsident Donald Trump 'skræmt' ved tanken om sin smitte og sin diagnose.

Kort tid efter indlæggelsen, offenliggjorde Det Hvide Hus en 18 sekunder lang såkaldt 'proof of life'-video på twitter.

Her stod præsidenten ret op og ned, kiggede ind i kameraet og sagde bl.a.:

»Jeg tror, jeg har det godt. Men vi tager på hospitalet for en sikkerhedsskyld.«

Opdateres...