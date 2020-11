Donald Trump er snart fortid i Det Hvide Hus, men der er intet, der tyder på, at han forsvinder.

Hverken fra mediebilledet, den politiske scene eller fra amerikanernes bevidsthed.

Den 20. januar aflægger Joe Biden ed som ny præsident og sætter sig bag skrivebordet i Det Ovale Værelse.

Men Trump vil stadig spøge i kulissen.

Der er nemlig allerede nu forlydender om, at den afgående præsident planlægger at stille op igen om fire år.

Indtil da vil han angiveligt gøre sit til, at Joe Bidens tid som præsident bliver så besværlig som overhovedet muligt.

Det skriver mediet The Daily Beast, som refererer anonyme kilder tæt på Trump.

Ifølge dem har præsidenten ført samtaler med rådgivere om, hvordan han bedst muligt kan annoncere, at han genopstiller.

(Arkivfoto)

Muligvis planlægger Trump ligefrem en event, som skal finde sted samtidig med Bidens indsættelse.

Endnu har Donald Trump hverken anerkendt sit nederlag eller lykønsket Joe Biden med sejren.

Selv om han endnu ikke har fremlagt beviser på den omfattende valgsvindel, som han påstår har fundet sted, fastholder han sin udtalelse om, at valget har været det mest korrupte i landets historie.

Rundt omkring i USA har de juridiske myndigheder i flere stater afvist hans sagsanlæg, men både Trump og hans støtter gentager fortællingen om, at valget er blevet stjålet fra ham.

Påstande, som relevante myndigheder flere gange har afvist.

Ifølge The Daily Beast er Trump og hans team allerede i gang med at skaffe donorer til en ny valgkamp.

Mediet har talt med topfolk i Trump-lejren, som fortæller, at de gør, hvad de kan, for at holde sig på god fod med den afgående præsident, så de stadig er inde i varmen i tilfælde af, at han stiller op igen.

The Daily Beast mener også at vide, at Trumps folk allerede nu arbejder på at besværliggøre Bidens magtovertagelse og gøre det sværere for ham for at få sin politik igennem.

Joe Biden. (Arkivfoto)

Også mediet Bloomberg skrev forleden, at Trump har meddelt den nationale sikkerhedsrådgiver Robert O'Brien, udenrigsminister Michael Pompeo og vicepræsident Mike Pence, at han stiller op igen om fire år.

Flere ser meldingerne om, at Trump planlægger at stille op igen, som en indirekte anerkendelse af, at han ikke kan ændre valgresultatet.

Derudover er det ifølge iagttagere et udtryk for, at han ønsker at holde fast i den politiske magt og offentlighedens opmærksomhed.

Trump skulle ifølge kilder tæt på ham have pralet med, at han stadig vil være i spotlight. Han understreger nemlig, at han er med til at skaffe seer og læsere til medierne, og undersøgelser viser, at mange medieforbrugere finder Joe Biden kedelig.

Hverken Trump-kampagnen eller Det Hvide Hus har ønsket at kommentere artiklen i The Daily Beast.