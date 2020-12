Donald Trumps dage i Det Hvide Hus er talte, og hans sidste tid i Det Ovale Værelse er tilsyneladende præget at bitterhed og vrede mod hans nærmeste.

Noget tyder nemlig på, at Trump er begyndt at vende sig mod sine hidtil nærmeste allierede.

Eller måske er det i virkeligheden dem, der vender sig mod ham?

Flere medier bringer historier om, at opbakningen til Trump internt i Det Hvide Hus er begyndt at smuldre, og at præsidenten i frustration kapper båndene til sine nærmeste.

Donald Trump kæmper til det sidste for at få fire år mere i Det Hvide Hus. (Arkivfoto)

Ifølge det amerikanske netmedie Axios er Donald Trump især utilfreds med så prominente personer som vicepræsident Mike Pence, stabschef i Det Hvide Hus Mark Meadows, juridisk rådgiver Pat Cipollone og udenrigsminister Pompeo og flertalsleder i Senatet Mitch McConnell.

Årsagen er, at alle disse mænd ikke længere støtter Trumps påstande om, at der blev svindlet med valgresultatet.

»Trump mener, at alle omkring ham er svage, dumme eller illoyale, og søger i stigende grad støtte hos personer, der bakker ham op i at forsøge at få ændret valgresultatet,« skriver mediet.

Flere af topembedsmændene forsøger angiveligt at undgå samtalerne med Trump i Det Hvide Hus.

Attorney Sidney Powell speaks at a press conference on election results in Alpharetta, Georgia, U.S., December 2, 2020.

Både Meadows og Cipollone har angiveligt bag murene forsøgt at forhindre, at Trump udnævner advokat og konspirationsteoretiker Sidney Powell som særlig rådgiver til at undersøge det påståede vælgerbedrag.

Særlig utilfreds er Donald Trump med sin vicepræsident, Mike Pence, som indtil nu har stået last og brast med præsidenten, skriver News.com.au.

Netop vicepræsidenten kan nemlig i teorien blokere for Kongressens formelle godkendelse af Joe Biden 6. januar.

Vicepræsidenten er også senatspræsident, og i tilfælde af uafgjort i Senatet, er vicepræsidentens stemme afgørende.

Vicepræsident Mike Pence. (Arkivfoto)

Det synes dog at være en håbløs kamp for Trump, for selv om republikanerne i Kongressen sagtens kan gøre indsigelser under processen, så har de ikke de fornødne mandater bag sig til at sætte handling bag deres ord.

Alle forventer derfor, at mødet 6. januar vil ende med endnu et nederlag til Trump, som ifølge forlydender anser Pences rolle som 'det ultimative forræderi'.