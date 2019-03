Meget tyder på, at Robert Muellers netop offentliggjorte rapport er gode nyheder for den amerikanske præsident, Donald Trump.

Donald Trump, hans kone Melania og sønnen Byrron, der netop er fyldt 13 år, tilbringer weekenden på familiens luksushotel i det sydlige Florida, Mar-a-Lago.

Og ifølge flere amerikanske medier tyder det nu på, at præsidenten kan ånde lettet op og bestille en burger og en ekstra iskold coca-cola - Præsidenten drikker som bekendt ikke alkohol.

Da den tidligere FBI-chef Robert Mueller startede sin undersøgelse for 22 måneder siden, var opgaven tydelig.

Donald Trump ankommer til vælgermøde i Ohio. Foto: KEVIN LAMARQUE - Reuters Vis mere Donald Trump ankommer til vælgermøde i Ohio. Foto: KEVIN LAMARQUE - Reuters

Sammen med sit hold af elite-advokater og agenter skulle Mueller således afklare, hvorvidt, der var ulovlige og strafbare forbindelser imellem Donald Trumps valgkampagne i 2016 og den russiske regering. Og Mueller skulle yderlige undersøge, hvorvidt Trump på ulovlig vis havde forsøgt at stoppe eller forhindre undersøgelsen.

Undervejs er højtplacerede Trump-medarbejdere som sikkerhedsrådgiver Mike Flynn, kampagneleder Paul Manafort og præsidentens personlige advokat Michael Cohen blevet fundet skyldige i bl.a. at lyve under ed over for den amerikanske kongres og for at have begået diverse alvorlige økonomiske forbrydelser.

Derfor havde mange forventet, at Mueller-rapporten ville bringe nye alvorlige anklager på bane. Og selvom indholdet af Robert Muellers undersøgelse endnu ikke er offentliggjort, så er det blevet afsløret, at ingen stævninger eller nye anklager vil blive bragt på bane.

»Jeg synes, at det er oprørende. Trump nægtede at lade sig afhøre personligt af Robert Muellers folk. Han løj gang på gang. Og nu går han fri,« siger Chris Matthews, der som vært på MSNBCs 'Hardball' er én af USAs mest populære tv-journalister.

Endelig. Efter 22 måneders hårdt arbejde er den forhenværende FBI-chef Robert Mueller færdig med sin undersøgelse af Donald Trumps mulige forbindelser til den russiske regering. Foto: MARK WILSON - AFP Vis mere Endelig. Efter 22 måneders hårdt arbejde er den forhenværende FBI-chef Robert Mueller færdig med sin undersøgelse af Donald Trumps mulige forbindelser til den russiske regering. Foto: MARK WILSON - AFP

Andre eksperter som den forhenværende FBI-advokat Frank Figuizzi påpegede i nat, at Donald Trump ikke skulle slappe af for tidligt.

»Det er korrekt. Meget tyder på, at Mueller-rapporten signalerer gode nyheder for præsident Trump. Men selvom Robert Mueller ikke fandt beviser på på en strafbar sammensværgelse imellem Trump-kampagnen og Rusland, så kan han have fundet meget andet vigtigt bevismateriale. Bevismateriale, der nu kan tages under behandling af andre domstole og undersøgelseskomiteer.

USAs justitsminister William Barr vil i løbet af weekenden læse rapporten igennem og derefter beslutte, hvor meget af indholdet, han vil offentliggøre.