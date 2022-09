Lyt til artiklen

En ny bog afslører, at Donald Trump i en periode frygtede at blive offer for en hævnaktion, når end han ville vise sig offentligt.

Bogen 'The Divider: Trump in the White House 2017-2021', der skildrer Donald Trumps tid som præsident i USA, indeholder nemlig passager, hvori det lyder, at Trump frygtede at blive dræbt i en attentat.

Det skriver The Guardian, som har fået en kopi udleveret.

I januar 2020 blev den iranske generalmajor, Qasem Soleimani, dræbt i et droneangreb.

USA tog ansvaret for angrebet – og tilføjede, at angrebet skete efter ordre fra den daværende præsident, Donald Trump.

»Vi standsede ham, og vi gjorde det hurtigt og koldt. Han var en skidt fyr. Han var en blodtørstig terrorist, og nu er han ikke længere end terrorist. Han er død,« udtalte Donald Trump. Nærmest stolt om angrebet.

Men i den føromtalte bog, som forfatterne, Peter Baker and Susan Glasser, der skriver for henholdsvis The New York Times og New Yorker, skulle det fremgå, at Trump angiveligt var knap så pralende om angrebet i privat regi.

Heri lyder det nemlig, at Trump frygtede at blive dræbt i et attentat udført af Iran. Som en hævnaktion.

Også fordi, Iran offentligt meldte ud, at »dem, der er ansvarlig for drabet på Soleimani, skulle holdes til ansvar.«

Det fik Trump til at frygte for sit liv.

'Ved en fest fortalte Trump flere af sine Florida-venner, at han var bange for, at Iran ville dræbe ham. Så han var nødt til at vende retur til Washington, hvor han følte sig tryg', lyder det i bogen, som udkommer senere på måneden.

Qassem Soleimanis død medførte i 2020 en voldsom og tilspidset situation i Mellemøsten, hvor Iran igangsatte flere angreb som følge af drabet på deres leder.

Også i Danmark reagerede man, da regeringen i januar 2020 besluttede, at 100 danske soldater kortvarigt skulle trækkes ud af Irak som følge af den tilspidsede situation.