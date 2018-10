Den hidtil største undersøgelse af Donald Trumps finanser afslører et cirkus fyldt med snyd, fup og mindst ét chokerende bagholdholdsangreb.

Bunden blev nået, da Donald Trump i 1990 forsøgte at snyde sin egen far til at ændre i testamentet - til Donalds fordel. Men for en gangs skyld sagde faderen nej til sin søn.

Dét er bare én af de mange påstande i en ny tilbundsgående undersøgelse foretaget af den amerikanske avis New York Times.

Blandt de andre afsløringer er, at Donald Trump allerede som otte-årig var dollar-millionær, at han sammen med sine søskende har snydt det amerikanske skattevæsen for flere milliarder kroner, og at det påståede lån på 'én million dollar', hvormed Donald Trump angiveligt kickstartede sin imponerende karriere, i virkeligheden var en gave til en værdi af flere milliarder kroner.

Donald Trump har altid portrætteret sig selv som en 'self-made man'. Sandheden lader nu til at være en helt anden. Foto: MANDEL NGAN - AFP

I sin bog 'The Art of the Deal', i stribevis af interview og ikke mindst ved hundredevis af vælgermøder har Donald Trump gang på gang fortalt den samme historie.

Donalds far, Fred Trump, gav sønnen et overraskende 'beskedent' lån på én million dollar. Dette lån blev betalt tilbage med renter og renters rente. Og når Donald Trump i dag er så rig, som han er, så er det ifølge Trump selv ene og alene takket være hans egen enestående forretningssans.

Men ifølge New York Times er sandheden en helt anden.

Således vævede Fred Trump fra starten et finmasket sikkerhedsnet under sin næstældste søn, Donald.

Gang på gang reddede faderen således (ifølge New York Times) sin ambitiøse men også uforsigtige søn fra total finansiel nedtur.

Han forærede Donald Trump boligejendomme og lukusriøse bygninger, så sønnen kunne sælge og herefter dække sin egen stigende gæld.

Og den eneste gang, Fred Trump ifølge New York Times sagde nej til Donald Trump, var, da den i 1990 kommende præsident forsøgte at få faderen til at omskrive sit testamente og dermed give Donald Trump enevældig kontrol over hele familieformuen.

Ifølge artiklen i New York Times frygtede Fred Trump, at en sådan ændring ville bringe hans 'livsværk i fare'.

Donald Trump med sin hustru Melania Trump. Foto: MICHAEL REYNOLDS

Men trods den ene uenighed var Donald Trump ifølge avisen 'meget tæt på sin far'. Og i fællesskab arbejdede de to i årtier på at maksimere profitten og overføre Fred Trumps rigdom til børnene uden at betale den lovpligtige arveskat.

Rutinemæssigt vurderede familien Trump således deres ejendomme i New York til cirka en tiendedel af deres egentlige værdi. Således betalte de kun en tiendedel i skat. Skattevæsnet troede på oplysningerne.

Og ud af de godt otte milliarder kroner, som Fred Trump over en årerække forærede sine børn, betalte patriarken angiveligt kun fem procent i skat i stedet for de lovpligtige 55 procent.

Det har angiveligt taget New York Times flere måneder at komme til bunds i de mange tusinde skatteopgørelser, skøder og regnskaber.

Og mens adskillige tidligere ansatte og flere familiemedlemmer har medvirket, så har Donald Trump via sine advokater nægtet af kommentere de mange alvorlige anklager og afsløringer.

Via sine advokater benægter Donald Trump nu avisens afsløringer. Og samtidig påpeger advokaterne også, at de omtalte transaktioner blev foretaget af præsidentens søskende og ikke præsidenten selv.