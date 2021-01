Om knap en uge skal vi vinke farvel til Donald Trump som USAs præsident. Nu fortæller en kilde tæt på planlægningen af Trumps afgang, præcis hvordan det hele skal foregå.

Det kommer helt præcist til at ske onsdag den 20. januar om morgenen, lige før Joe Biden skal indsættes og dermed overtage titlen.

Ifølge kilden, som nyhedsbureauet AP har talt med, bliver Trump sendt afsted med en afskedsceremoni ved Joint Base Andrews, en flyvestation nær Washington for United States Air Force og præsidentens Air Force One hører til.

Tjenestemænd skulle efter sigende overveje at arrangere et fint og veludført arrangement, hvor man får følelsen af et statsbesøg med rød løber, et væld af dansende og musikalske kunstnere og ikke mindst et militærorkester, der vil affyre en '21-gun salute', som er en pistolhilsen, hvor kanoner eller andet artilleri bliver skudt af.

Disse detaljer er endnu ikke på plads, men bliver diskuteret.

Det er som sagt kort før Joe Biden overtager titlen, og Trump har allerede meldt ud, at han ikke kommer til at deltage i Bidens indvielse, hvilket er et historisk traditionsbrud.

Afbuddet til indsættelsen af Biden kommer efter flere måneder, hvor Trump har råbt op om valgfusk i forsøg på at spolere Bidens sejr.

I stedet kommer vicepræsident Mike Pence til at deltage indsættelsen.

Fremover forventer kilden, at Trump vil opholde sig i Florida med en gruppe hjælpere, hvor han vil overveje sin fremtid.