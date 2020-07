'Donald Trump har erklæret krig imod USA.'

Sådan skriver avisen New York Times.

Og over hele USA erklærer både guvernører og borgmestre sig enige i den provokerende udmelding.

Således har den amerikanske præsident allerede sendt føderale tropper ind i storbyer som Kanas City, Utah, og Portland, Oregon.

Føderal agent i Portland, Oregon. Foto: Nathan Howard - AFP Vis mere Føderal agent i Portland, Oregon. Foto: Nathan Howard - AFP

Ifølge både præsident og justitsminister William Barr er yderligere 200 af de specialtrænede tropper i pansergear og med automatiske våben også på vej til Chicago.

Ifølge Donald Trump, der fra starten har kaldt sig selv 'lov og orden'-præsident, er der også planer om at sende anti-demonstrationstropper ind i storbyer som New York, Boston og måske Los Angeles.

Men der er ét stort problem. Hverken guvernørerne eller borgmestrene ønsker Trump-troppernes hjælp eller, for den sags skyld, tilstedeværelse.

»De gør kun tingene værre og volden mere udbredt,« siger Portlands borgmester, Ted Wheeler, der i forgårs sluttede sig til demonstranterne og i den anledning blev blændet af Trump-troppernes tåregas.

I Portland er Trumps tropper officielt udsendt for at beskytte føderale bygninger og statuer. I Chicago er målet angiveligt at dæmpe den tiltagende vold, der har hærget byen siden foråret.

Over hele landet startede en bølge af demonstrationer, efter politiet i Minneapolis, Minnesota, dræbte den sorte mand George Floyd.

Storbyer som Chicago, Kansas City og New York har desuden oplevet en skarp stigning i antallet af masseskyderier og mord. Ifølge Donald Trump er volden opstået som følge af de mange Black Lives Matter-demonstrationer. Og derfor sender præsidenten nu sine 'egne' tropper ind.

Men ikke alle tror på Trumps forklaring.

I Portland er en lille hær af mødre mødt op for at danne en beskyttende ring omkring de unge demonstranter. Foto: CAITLIN OCHS - Reuters Vis mere I Portland er en lille hær af mødre mødt op for at danne en beskyttende ring omkring de unge demonstranter. Foto: CAITLIN OCHS - Reuters

»Det er ene og alene en del af Donald Trumps genvalgskampagne. Ved at spille stærk over for sine kernevælgere forsøger Trump at aflede opmærksomheden fra sin elendige indsats i forbindelse med corona-epidemien. Det er spil for galleriet,« siger Tim Keller, der er borgmester i byen Albuquerque, New Mexico, hvor Donald Trump også har udsendt sine tropper.

»Vi ønsker ikke Trumps indblanding. Han ønsker ikke at hjælpe med at stoppe volden. Han ønsker at skabe splittelse ved at starte volden,« siger New Yorks borgmester, Bill de Blasio.

Lige siden starten af sin præsidentperiode har Donald Trump kritiseret og truet storbyer, som har demokratiske borgmestre.

Nu gør han alvor af sine trusler.