Donald Trump kan ånde lettet op. Han er indtil videre renset for alle de anklager, der i snart to år har hængt som en sort sky over det Hvide Hus.

Men modstanderne giver ikke så let op.

Og selvom Robert Muellers længe ventede rapport om det påståede samarbejde imellem Trump-kampagnen og den russiske regering, så godt som renser præsidenten, så fortsætter godt tyve forskellige retssager imod USAs siddende præsident, Donald Trump.

De fleste finder sted i staterne New York, New Jersey og Washington D.C.

Og her drejer det sig ikke om den russiske påvirkning af valgkampen i 2016.

Donald Trump vender hjem efter en weekend i Florida. Foto: ERIC BARADAT - AFP

I Washington D.C. anklages præsidenten således for at have modtaget udenlandske og derfor ulovlige donationer til sin store valgfest efter sejren over Hillary Clinton i 2016.

Og i bl.a. New York er Trump mistænkt for at bryde forfatningen, fordi hans selskaber fortsat driver forretninger med udenlandske regeringer, som han samtidig er involveret i som præsident.

Og direkte i kølvandet på Robert Muellers rapport fortsætter kampen også.

Således sagde den demokratiske senator Richard Blumenthal i går til CNN:

»Trumps egen justitsminister William Barr var lidt for hurtig til at drage sin konklusion om, at præsidenten ikke har brudt loven. Hans såkaldte uddrag af Robert Muellers rapport indeholder ikke så meget som én eneste fuldendt sætning.

»Det meste er vage uddrag og fortolkninger. Og hvis Trump og republikanerne er så forargede over, at skatteyderne har betalt for Robert Muellers efterforskning og når de tilsyneladende er så godt tilfredse med resultatet, så bør skatteyderne vel også have lov til at læse hele den rapport, de selv har betalt for.«

»Vi forlanger at se hele den forbandede rapport,« siger Bernie Sanders om Robert Muellers afhandling om Trumps påståede forbindelser til Rusland. Foto: JOHANNES EISELE - AFP

Og mindst to demokratiske præsidentkandidater Kamala Harris fra Californien og Bernie Sanders fra Vermont er helt enige.

»Vi vil se hele den forbandede rapport,« siger Sanders. Og Kamala Harris siger:

»Et fire siders referat er ikke tilstrækkeligt for nogen - hverken kongressen eller det amerikanske folk. Vi har ret til at se det hele.«.