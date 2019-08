Den amerikanske præsident, Donald Trump, aflyser et planlagt besøg i Polen.

Det skriver Bloomberg News, der henviser til to anonyme kilder.

Den amerikanske præsident skulle have været i Polen i weekenden, men han har angiveligt valgt at blive hjemme på grund af orkanen Dorian, der har kurs mod staten Florida.

Orkanen ventes at ramme Floridas østkyst mandag morgen med store regnmængder og vindhastigheder på over 200 kilometer i timen.

I stedet for Donald Trump vil vicepræsident Mike Pence rejse til Polen.

Det er anden gang på otte dage, at Donald Trump aflyser et planlagt besøg i Europa.

Den amerikanske præsident valgte i sidste uge at melde afbud til et planlagt statsbesøg i Danmark i september.

Begrundelsen var, at statsminister Mette Frederiksen (S) havde afvist at diskutere Trumps tanke om at købe Grønland.

Han sagde i samme ombæring, at besøget ville blive udskudt til et andet tidspunkt.

/ritzau/Den amerikanske præsident, Donald Trump, aflyser et planlagt besøg i Polen.