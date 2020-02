Præsident Donald Trump er gået skarpt i rette med den britiske premierminister, Boris Johnson, i et telefonopkald om Huawei.

Det sker, efter at Storbritannien har meddelt, at det vil tillade den kinesiske telegigant at spille en rolle i opbygningen af et 5G-mobilnetværk.

En kilde siger til CNN, at Trump var rasende og skældte den britiske premierminister huden fuld for at have ignoreret "en national sikkerhedstrussel".

Opdateres...