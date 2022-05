Spekulationerne omkring Ruslands præsident Vladimir Putins helbred har cirkuleret længe.

Og nu fortsætter rygterne.

For magasinet New Lines rapporterer, ifølge Sky News, at de er kommet i besiddelse af en lydoptagelse af en oligark tæt på Kreml, som beskriver den russiske præsident som »meget syg af blodkræft.«

Denne påstand kan dog ikke verificeres.

Men mediet understreger, at optagelsen repræsenterer et sjældent vidnesbyrd fra en person med dokumenterede forbindelser til den russiske regering. De vil dog ikke fortælle navnet på oligarken.

Samtidig lyder det, at et »tophemmeligt notat« blev sendt ud af hovedkvarteret for FSB – Ruslands indenlandske sikkerhedsagentur – til alle dets regionale direktører.



Det skal dog understreges, at dette er rygter, som ikke er bekræftet. Og det er langt fra første gang, at spekulationerne har svirret om Putins helbred.

Tidligere har billeder af præsidentens hånd sat liv i rygterne.

Derudover har der været spekulationer, der refererer til hans ændrede udseende i nyere tid, herunder det faktum, at hans ansigt nu er betydeligt hævet – og antyder, at dette kunne betyde en form for medicin mod en sygdom.

Det har også lydt, at Putin har besøgt kræftlæger 35 gange.

Alle spekulationerne har den russiske regerings talsmand Dmitrij Peskov bagatelliseret med henvisning til det han kalder for Putins »fremragende« helbred.

