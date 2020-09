Leder af den britiske regerings juridiske departement går af i protest mod Johnsons kurs, skriver avis.

Lederen af den britiske regerings juridiske departement, Jonathan Jones, meddeler tirsdag, at han træder tilbage fra sin post.

Det sker, efter at premierminister Boris Johnson har truet med at kræve ændringer i skilsmisseaftalen med EU. Det skriver The Financial Times.

Avisen skriver, at Jonathan Jones tager sin afsked efter en strid med Johnsons kontor om at ændre i tilbagetrækningsaftalen, som EU og Storbritannien indgik i oktober 2019. Briterne forlod EU 31. januar i år.

Tvivlen om briternes fortsatte opbakning til aftalen er opstået, efter at avisen The Financial Times søndag aften skrev, at regeringen i London ville ændre i dele af den. Det ville ifølge avisen kunne underminere den.

Unavngivne kilder tæt på Jones siger, at han "er meget utilfreds" med meldingerne om at ændre elementer i skilsmisseaftalen med EU.

EU-Kommissionens formand, Ursula von der Leyen, understregede mandag, at det får konsekvenser, hvis briterne ikke lever op til det, man har accepteret og underskrevet for et år siden.

- Jeg har tillid til, at den britiske regering lever op til udtrædelsesaftalen, som er en forpligtelse efter international lov og en forudsætning for ethvert partnerskab i fremtiden, skrev Ursula von der Leyen på Twitter.

Den britiske avis The Guardian skriver tirsdag, at tilliden til Johnson er tyndslidt i Bruxelles, som mistænker den britiske regeringsleder for at holde igen på vigtige forhandlingsområder om fiskeri og statsstøtte i et forsøg på at få indrømmelser i 11. time.

EU's forhandlingsleder, Michel Barnier, har kaldt det "en taktik, der skaber dyb bekymring".

/ritzau/