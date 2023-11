Topchefen hos Ruslands største statsejede nyhedsbureau Tass blev fyret ti dage efter, at den berygtede og nu afdøde Wagnerleder, Jevgenij Prigozjin, uden held gjorde oprør mod Putin tilbage i juli.

Det skriver den uafhængige russiske avis The Moscow Times.

Fyringen af Tass-topchefen, Sergej Mikhajlov, skulle være sket på baggrund af, at de russiske myndigheder mente, at nyhedsbureauet var 'for søde' mod Prigozjin under mediedækningen af oprøret.

Nyhedsbureauet var for eksempel blandt de første til at offentliggøre billeder af Wagner-soldater, da de fik kontrol i byen Rostov-na-Donu.

»Tass dækkede dette for detaljeret og for hurtigt. De må være blevet ramt af en form for vanvid. De har glemt, at deres hovedopgave ikke er at rapportere nyheder, men at skabe en ideologisk korrekt fortælling for Kreml,« udtaler en anonym kilde i det russiske regeringsapparat til The Moscow Times.

Selv afviser præsident Putin via sin pressetalsmand, Dmitrij Peskov, at Mikhajlov blev fyret, men hævder, at han gik frivilligt.

Tass, der blev etableret som Sovjetunionens telegramagentur i 1925, er Ruslands største nyhedsbureau, og regnes ofte for at være Kremls foretrukne mediekanal.

Jevgenij Prigozjin blev meldt dræbt i et flystyrt 23. august i år. Inden sin død, var Priogozjin leder af Wagnergruppen og kendt som en af Putins tætte allierede.

Kort før sin død ledede han et kortvarigt oprør mod det russiske styre, hvor Wagner-tropper rejste fra den sydlige storby Rostov mod Moskva. Men inden de nåede frem, blev det hele afblæst.