31. oktober 2018.

Det var dén dag, milliardærfruen Anne.-Elisabeth Hagen forsvandt, og det var dén dag, hvor hendes mand, Tom Hagen, blev afhørt for allerførste gang.

Siden da er han blevet afhørt utallige gange - og har endda siden maj officielt været politiets hovedmistænkte - i den yderst omtalte forsvindingssag.

Den 70-årige forretningsmand er dog ikke nem at håndtere i afhøringerne. Politiet finder ham endda direkte 'udfordrende at samarbejde med'.

ARKIVFOTO af Tom Hagen. Foto: Torbjørn Olsen / GD / NTB scanp Vis mere ARKIVFOTO af Tom Hagen. Foto: Torbjørn Olsen / GD / NTB scanp

Det skriver VG, som mener at vide, at Tom Hagen ikke har underskrevet så meget som et eneste af de snesevis af afhøringer, han har været igennem.

Ifølge det norske medie er det ellers normalt, at vidner og sigtede underskriver et afhør, efter det har været til gennemlæsning hos politiet.

Efter gennemlæsningen kan man tilføje bemærkninger eller nuanceringer, som kan blive tilføjet afhøringen, før man skriver under på det.

Selvom Tom Hagen - ifølge VG's oplysninger - ikke har underskrevet et eneste afhør, så har det angiveligt ikke stoppet ham fra at komme med tilføjelser til det. Det skal han efter sigende have gjort flere gange.

Ifølge VG skal han ligefrem have brugt 'meget tid' på at genlæse afhøringerne, hvor der står detaljerede forklaringer om hans liv og ægteskab med Anne-Elisabeth Hagen, der var 67 år gammel, da hun forsvandt.

Selvom Tom Hagen er en af Norges rigeste personer, har han altid skyet offentligheden, og derfor skal han ifølge VG's kilder være meget lidt begejstret for, at private detaljer fra hans liv nu står nedskrevet i offentlige dokumenter.

Ét af de tilfælde, hvor den norske rigmand har villet ændre i et afhør, drejer sig da angiveligt også om beskrivelser af konflikter i ægteskabet.

Dette afhør skal efter sigende have fundet sted i februar 2019, hvorefter Tom Hagen beklagede sig over måden, detaljerne var skrevet på. Han mente ikke, at de burde stå der overhovedet, da de 'ikke ville hjælpe med at få Anne-Elisabeth hjem'.

ARKIVFOTO af Anne-Elisabeth Hagen. Foto: Privat Vis mere ARKIVFOTO af Anne-Elisabeth Hagen. Foto: Privat

Tom Hagen blev anholdt og varetægtsfængslet i maj i år, da politiet mener, at han står bag eller er medvirkende til drabet på hans egen hustru.

Han blev efterfølgende løsladt, men er stadig sigtet i sagen.

Efter han blev løsladt fra sin varetægtsfængsling, udtalte politiet, at de fandt ham udfordrende at samarbejde med.

I kølvandet på disse udtalelse valgte både Tom Hagen og hans børn at afvise at deltage i fremtidige afhøringer.