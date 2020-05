Milliardæren Tom Hagen mistede sin kone, Anne-Elisabeth Hagen, da hun forsvandt fra deres hjem i oktober tilbage i 2018.

Politiet i Norge har siden ledt efter milliardærfruen, og den seneste tid er Tom Hagen blevet mistænkt for at have medvirket til konens forsvinden. Og mistanken har han frygtet længe.

Det skriver det norske medie VG.

Tom Hagen har siden slutningen af 2019 frygtet, at ordensmagten ville bygge en sag mod ham. Lige inden jul fik han nemlig besked om, at politiet havde ham under mistanke.

Foto: Privat Vis mere Foto: Privat

Den norske milliardær har ellers prøvet at hjælpe politiet med at finde gerningsmanden eller gerningsmændene.

Således har han sendt flere mails til politiet, hvor han nævner flere forskellige navne, som han mente, de skulle undersøge.

Kilder fortæller til VG, at Tom Hagen blev ærgerlig og overrasket, da han blev informeret om, at politiet overvejede at bygge en sag imod ham.

Han sagde samtidig, at rygterne var ubehagelige, fordi de ikke var sande.

Foto: Fedor Sapegin Vis mere Foto: Fedor Sapegin

Nu er Tom Hagens frygt så blevet til virkelighed.

Han blev nemlig anholdt af det norske politi tirsdag.

Tom Hagen fastholder sin uskyld, og han har benægtet alle kriminelle anklager.

Milliardæren har anket fængslingen, men han er lige nu i politiets varetægt i Oslo.