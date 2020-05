Drabssigtede Tom Hagen løslades - i hvert fald formelt.

Det har Eidsivating ankerdomstol bestemt, ifølge Svein Holden, der er forsvarsadvokat for Tom Hagen.

Det skriver NRK.

Ifølge NRK anker politiet dommen til Højesteret.

Det betyder, at Tom Hagen fortsat skal sidde varetægtsfængslet, indtil sagen er kommet for Højesteret.

Et flertal i ankedomstolen mener ikke, at der rimelig grund til mistanke om, at Hagen skulle have dræbt eller medvirket til drab på sin kone Anne Elisabeth Hagen, og at han derfor burde løslades.

I sidste uge afgjorde domstolen Nedre Romerike, at Tom Hagen skulle varetægtsfængsles i fire uger. De første to uger i fuld isolation.

